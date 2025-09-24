„Díky spolupráci s kolegy z okolních zemí se podařilo zjistit, že by se pravděpodobně mělo jednat o muže cizí státní příslušnosti. Případem se nadále zabýváme,“ informoval dnes dopoledne jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Poděkoval veřejnosti, která už nemusí volat další tipy s tím, že neznámého muže poznala.
K případu ale policie prozatím další informace nezveřejní, protože vyšetřování pokračuje. Komplikuje ho skutečnost, že muž vůbec nekomunikuje a je ve špatném psychickém stavu.
Jak dorazil až do Mirkovic, zatím není jasné. Ale třeba z Rakouska mohl bez problémů přijít pěšky, protože hranice jsou odtud vzdálené přibližně 20 kilometrů.
Když se v obci objevil, nikdo ho tam neznal. A když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z obyvatelek přivolala policii. Hlídka na místě zjistila, že je muž ve špatném zdravotním stavu a nemá u sebe žádné doklady.
Do Mirkovic vyjížděli policisté ve čtvrtek 18. září k večeru. Muž byl dezorientovaný a s policisty nedokázal smysluplně komunikovat. Pak ho hospitalizovali na psychiatrickém oddělení českobudějovické nemocnice, kde zůstává doposud. „V současnosti nadále platí, že je ve špatném psychickém stavu a nekomunikuje,“ doplnil dnes Šupík.