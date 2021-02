Žákům do českobudějovických škol nakoupí město 40 tisíc respirátorů

Ať už po 1. březnu bude nouzový stav, nebo ne, objednává město České Budějovice zhruba 40 tisíc respirátorů FFP2 pro zásobení všech mateřských a základních škol, které zřizuje.

„Zároveň chceme pokrýt potřeby městské policie a zaměstnanců magistrátu,“ informoval primátor Jiří Svoboda po zasedání krizového štábu města.

„Máme zásoby, teď je to zhruba 10 tisíc kusů. Předpokládáme, že by první zásilky těch nových mohly přijít do tří týdnů,“ sdělil primátor.

Krizový štáb řešil také linky autobusů městské hromadné dopravy. V případě, že vláda otevře maloobchodní prodejny, zahájí provoz MHD v normálním režimu kromě nočních linek.

Zástupci města diskutovali i nad změnou úředních hodin. „Aktuálně se připravujeme na jejich rozšíření. K tomu však přistoupíme, až odbavíme všechny klienty, kteří jsou už elektronicky objednaní. To nastane zhruba do tří týdnů. Bude se to týkat pátků od osmi do 11.30 hodin,“ naznačil Svoboda.

Obyvatelé pak musí do 1. března počítat se zavřením Komunitního centra Máj. To sloužilo jako registrační místo k očkování. „Jakmile bude spuštěná registrace pro seniory ve věku nad 70 let, obnoví opět jeho provoz.

Ostatní místa – infocentrum na radnici, obchodní kanceláře dopravního podniku a Správa domů v Čéčově ulici – fungují podle svých provozních hodin,“ dodala mluvčí radnice Jitka Brůha Welzlová.