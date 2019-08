V Budějovicích zdvojnásobili záchytné parkoviště, nově má 438 míst

Skončila tam stavba druhé části a kapacita nově bude 438 míst, což je více než dvojnásobek oproti současnému stavu.

„Rádi bychom do 14 dní spustili parkoviště v režimu předčasného užívání, aby ho mohlo začít využívat co nejvíce motoristů,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička při předání stavby.

Zájemci mohou z místa do centra pokračovat bezplatnou linkou MHD číslo 23, která jede až na náměstí Přemysla Otakara II.

Parkoviště v Jírovcově je zpoplatněné ve všedních dnech od 6 do 20 hodin. Hodina je za pět korun, do čtyř hodin je to 10 korun a za celý den pak řidič zaplatí 20 korun. Mimo tuto dobu a o státních svátcích je stání zdarma. Součástí druhé etapy bylo také vybudování krytého kolostavu.

Další větší parkoviště jsou k dispozici u sportovní haly na Dlouhé louce, u fotbalového stadionu Dynama či mezi výstavištěm a Kauflandem. Právě tam má v budoucnu přibýt dalších odhadem 500 míst.

Stane se tak ve chvíli, kdy odtud zmizí kamiony a začne pro ně fungovat odpočívka na letišti v Plané. V centru krajského města jsou pak větší parkovací plochy na Senovážném a Mariánském náměstí či parkovací dům u zimního stadionu.

Dále existují plány, že další záchytné prostory pro auta by mohly být na konci Rožnova u budoucí jižní tangenty, a to pro 500, ale i více než 1 100 aut podle zvolené varianty. A počítá se s nimi i poblíž hřbitova v Mladém na budoucím sjezdu z dálnice D3.