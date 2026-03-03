Jediná záchytka s pěti lůžky na celý kraj nestačí. Opilci končí v nemocnicích

Autor:
  12:08
Celkem pět lůžek. Takovou kapacitu pro dospělé pacienty má protialkoholní záchytná stanice v Českých Budějovicích. V kraji je jediná, proto se do ní sváží opilci z celých jižních Čech. Lůžka nezřídka zaplní již brzy večer. Většina klientů navíc pobyt ani nezaplatí.
Pohled do českobudějovické protialkoholní záchytné stanice. Ta je v sídle jihočeských záchranářů v ulici Boženy Němcové.

Pohled do českobudějovické protialkoholní záchytné stanice. Ta je v sídle jihočeských záchranářů v ulici Boženy Němcové. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Pohled do českobudějovické protialkoholní záchytné stanice. Ta je v sídle jihočeských záchranářů v ulici Boženy Němcové.
Pohled do českobudějovické protialkoholní záchytné stanice. Ta je v sídle jihočeských záchranářů v ulici Boženy Němcové.
Pohled do českobudějovické protialkoholní záchytné stanice. Ta je v sídle jihočeských záchranářů v ulici Boženy Němcové.
Pohled do českobudějovické protialkoholní záchytné stanice. Ta je v sídle jihočeských záchranářů v ulici Boženy Němcové.
5 fotografií

Když už nejsou volná lůžka, vozí je záchranáři na urgentní příjmy spádových nemocnic.

„Nezletilé pacienty umisťujeme na dětská oddělení příslušných nemocnic,“ dodala Petra Kafková, mluvčí jihočeské záchranné služby, jež jedinou záchytku v kraji provozuje. Zároveň upozornila, že naplnění kapacity stanice v brzkých večerních hodinách není nikterak výjimečné.

Záchytná stanice funguje nepřetržitě. Služby klientům poskytují odborníci, o přijetí, délce pobytu i propuštění rozhoduje výhradně lékař. „Při přijetí provede základní vyšetření a stanoví délku pobytu na dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. Zpravidla se jedná o 8 až 12 hodin,“ řekla Kafková.

Záchytná stanice je postavená tak, aby tam pacienti měli co nejmenší možnost si nějak sami ublížit.
Záchytná stanice je postavená tak, aby tam pacienti měli co nejmenší možnost si nějak sami ublížit.
Záchytná stanice je postavená tak, aby tam pacienti měli co nejmenší možnost si nějak sami ublížit.
Záchytná stanice je postavená tak, aby tam pacienti měli co nejmenší možnost si nějak sami ublížit.
5 fotografií

Pro nemocnice může péče o opilé pacienty představovat nechtěnou zátěž navíc. Redakce iDNES.cz se proto na ně obrátila s dotazy, jak v takových případech postupují a nakolik jim tyto případy komplikují jejich obvyklé fungování. Českobudějovická ani táborská se však k dotazům vyjadřovat nechtěly. Odkázaly se přitom na nyní vedená jednání. Z toho je možné dovozovat, že existuje potřeba situaci řešit.

„Součinnost protialkoholní záchytné stanice a nemocnice je a bude předmětem jednání vedení nemocnice, nového vedení ZZS Jčk a odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje. V tuto chvíli tedy nebudeme tuto otázku blíže komentovat,“ uvedla mluvčí nemocnice v krajském městě Iva Nováková.

O čem konkrétně jednají a proč, nechtěla komentovat ani mluvčí hejtmanství Hana Dědičová. Podotkla však, že hlavním úskalím protialkoholní záchytné stanice není počet lůžek, ale ekonomická a personální udržitelnost provozu.

Záchytka v Hradci má omezený režim, opilci spí ve špitále. Kraj zváží stěhování

„Záchytky jsou všeobecně vysoce ztrátové. Problémem je extrémně nízká vymahatelnost poplatků za pobyt, kdy neuhrazené pohledávky představují 60 až 70 procent,“ přiblížila Dědičová.

Kafková dodala, že záchranná služba se snaží nezaplacené pohledávky vymáhat prostřednictvím upomínek, avšak s velmi malou úspěšností. Dědičová v této souvislosti připomněla, že mezi klienty bývají i lidé z různých částí republiky, bez příjmů, trvalého bydliště či dokladů nebo cizinci s neznámým místem pobytu.

Za hospitalizaci klientům účtujeme částku 1 200 korun. Výše poplatku je již řadu let neměnná.

Petra Kafkovámluvčí jihočeských záchranářů

Loni na záchytce hospitalizovali 998 lidí, dalších 72 ambulantně ošetřili. „Za hospitalizaci klientům účtujeme částku 1 200 korun. Výše poplatku je již řadu let neměnná,“ upřesnila Kafková. Na platby za ošetření a pobyt nepřispívají pojišťovny, stát ani obce.

Ztrátu z provozu záchytky tak musí doplácet kraj, který záchrannou službu zřizuje. Například v roce 2022 činily náklady 9,3 milionu korun a ztráta 8 milionů, v roce 2024 stál provoz 11,3 milionu a ztráta přesáhla 10 milionů.

„Vysoké náklady jsou dané nutností držet nepřetržitý dohled lékaře, což je v době celkového nedostatku lékařů a nelékařského zdravotnického personálu pro kraj personálně velmi náročné a z pohledu náplně lékařovy specializace až absurdní,“ vysvětlila Dědičová.

Záchytnou stanici využívají i táborští strážníci. Velitel Petr Svoboda sdělil, že by bylo vhodnější, kdyby ji měli i někde blíž. „Pomohla nám ale dálnice, že se do Budějovic dá dojet relativně dobře,“ komentoval.

Jihlavská záchytka v srpnu láme rekordy, už dvakrát musela vyhlásit stop stav

Počet cest s opilci do krajského města ubývá. Kdysi jich měli za měsíc i osm, nyní jsou to maximálně čtyři až pět. „Většinou jsou jedna nebo dvě. Nechci to zakřiknout, samozřejmě sezona přinese svoje,“ doplnil Svoboda.

Přiznal, že občas narazí na problém, že je záchytka plná. Zmínil však, že podobné situace nelze předvídat. „Pak se snažíme spolupracovat se zdravotníky a zjistit, jestli není třeba vhodné člověka umístit do nemocnice, protože opilec může být zraněný,“ uzavřel velitel.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nerezignuji, ale nechám zbourat patro, oznámila radní v kauze stavby domu

Lucie Kozlová si nechává stavět dům u rybníka Dehtář. (23. února 2026)

Českobudějovická opozice dnes ráno přišla s návrhem na odvolání radní Lucie Kozlové (Naše Česko). Důvodem je stavba objektu u rybníka Dehtář na Českobudějovicku, kterou mimo jiné řeší stavební úřad a...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Zavřená ulice u nemocnice i dva zbourané mosty. Budějovice čeká dopravní šílenství

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Řidiči v Českých Budějovicích by si měli dobře zapamatovat termín 7. dubna. V ten den totiž přestane fungovat část městského okruhu v Mánesově ulici kvůli stavbě nového mostu přes Malši. Vytíženou...

Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici. Lidé ho nestihli zvednout

Opilý řidič přejel chodce ležícího na vozovce. Tragická nehoda se stala na...

Muž nepřežil nedělní nehodu na Jindřichohradecku. Nejdřív upadl na vozovku, ze které se ho snažili zvednout dva lidé. Náhle z kopce přijelo auto, které ležícího muže přejelo. Jeho řidič nadýchal 0,6...

Půl století starou knihovnu čeká oprava, dříve to bylo muzeum dělnického hnutí

Stará a nová. Větší budova vlevo sloužila původně jako muzeum a čeká ji...

Nejdříve to bylo Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, po sametové revoluci ale začalo sloužit jako největší sídlo Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Teď stavení čeká...

3. března 2026  8:58

Podezřelý z vražd skončil s traverzou v přehradě. Kniha líčí brzy promlčený případ

Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek...

Po bestselleru o jihočeských vraždách přicházejí autoři, bývalý kriminalista Václav Hýsek a publicista Pavel Pechoušek, s druhým dílem. Popisují v něm dva případy, u nichž byli pachatelé dopadeni....

2. března 2026  16:55

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:33

Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici. Lidé ho nestihli zvednout

Opilý řidič přejel chodce ležícího na vozovce. Tragická nehoda se stala na...

Muž nepřežil nedělní nehodu na Jindřichohradecku. Nejdřív upadl na vozovku, ze které se ho snažili zvednout dva lidé. Náhle z kopce přijelo auto, které ležícího muže přejelo. Jeho řidič nadýchal 0,6...

2. března 2026  9:09

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Novými jihočeskými památkami jsou cihlová škola i vodojem navržený Kotěrou

Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909...

Národní památkový ústav (NPÚ) představil pět jihočeských objektů, které se ve druhé polovině loňského roku dostaly na seznam kulturních nemovitých památek. Patří mezi ně budova základní školy v...

1. března 2026  10:59

Na Českokrumlovsku se zřítil malý vrtulník, rakouský pilot si poranil ruku

Havárie jednomístného vrtulníku u Kaplice na Českokrumlovsku (28. února 2026)

Jednomístný vrtulník se před sobotním polednem zřítil nedaleko osady Stradov u Kaplice na Českokrumlovsku. Stroj pilotoval třiasedmdesátiletý Rakušan, který z havárie vyvázl s poraněnou rukou. Nikdo...

28. února 2026  13:07,  aktualizováno  13:41

Z psychologa hoteliérem. Studnička opravuje lázničky, aby v nich pořádal kurzy

Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na pobyty pro klienty projektu...

Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na Českobudějovicku na pobyty pro klienty projektu Dovychovat. V první fázi se chce pustit jen do základních oprav. Do budoucna však plánuje i větší...

28. února 2026  12:48

Nejlepší univerzitní tým by v lize vládl. Volejbalista o unikátním angažmá na Havaji

Premium
Filip Humler si na Havaji užil univerzitní volejbal. (25. února 2026)

Mohl nadále pracovat jako manažer pro velký hotelový řetězec na Havaji, šestadvacetiletý Filip Humler z Českých Budějovic si však po čase zvolil jinou dráhu. Bývalý volejbalista se po sedmi letech se...

27. února 2026

Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek.

Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...

27. února 2026  18:16

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Obviněného starostu nahradil v radě jeho vnuk. Riziko a střet zájmů, vadí opozici

Návrhy opozice zastupitelé nepodpořili. Někteří přítomní hovořili o automatu na...

Opozici vadí rodinné vazby dvou radních na bývalého starostu Horní Stropnice Václava Kučeru (KSČM). Toho stíhá policie a viní ho, že kvůli jeho chybě přišla obec o deset milionů z obecního účtu. V...

27. února 2026  16:06

V lodním kontejneru na jihu Čech našli dva mrtvé, patrně nešlo o násilnou smrt

V kontejnerech, které slouží jako sklady, našli dvě mrtvoly.

Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou lidí v lodním kontejneru. Ty se ve městě využívají jako sklady. Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Podle dostupných informací...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.