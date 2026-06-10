Dosud byli v podnájmu v místním zdravotnickém středisku. Měli však oddělené garáže, což komplikovalo například doplňování léčiv nebo mytí vozu po náročné resuscitaci. Nyní mají v Suchdole nad Lužnicí všechno na základně.
„Byly to nevyhovující prostory se starým nábytkem. Záchranáři tak neměli úplně příjemné ani čekání na výjezd,“ popsal Václav Roubík, vedoucí lékař oblastního střediska v Jindřichově Hradci.
Nová základna je pasivní stavba s moderními technologiemi. V budově jsou pokoje s postelí, skříněmi a koupelnami, chytré vypínače či venkovní rolety. Vítanou změnou je i to, že každý má svoji převlékací skříňku, prostorné sklady umožní uložit více materiálu.
Sloužící v Suchdole nejčastěji vyjíždějí podle Roubíka k průjmům a zvracením. Zásahů, kdy jde o život, jsou jednotky procent. V místě funguje posádka se záchranářem, lékař většinou dojíždí z Třeboně, například právě ke kritickým případům.
„Nepříjemné je, že Suchdol je docela vzdálený od nemocnic, kde dělají centrovou péči a jsou ochotní ošetřit i kritické pacienty,“ přiblížil Roubík. I proto tak prý do Suchdolu poměrně často létá vrtulník.
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Z nové základny ve Veselí obslouží záchranka rychleji řeku i dálnici
Místní starosta Ladislav Kotrba vítá, že základna sdílí jeden areál s hasiči. Jejich zbrojnice se nachází jen o několik metrů vedle a od loňského podzimu v ní kompletně přestavují interiér.
„Asi před osmi lety získala budova hasičárny novou střechu a fasádu, ale interiér zůstal v původním stavu z 90. let. Takže jsme museli přistoupit ke komplexní rekonstrukci všech inženýrských sítí, odpadů,“ popsal starosta. Úpravy vyjdou na přibližně 18 milionů korun s daní, celé je hradí město.
Stály celkem 58 milionů
Na zdravotnickém středisku sídlili přes 20 let i záchranáři ve Volarech na Prachaticku. „Garáž jsme měli mimo, takže jsme při výjezdu do ní museli přecházet, otevírat vrata, vyjíždět, zase se tam vracet, jít pro léky a další materiál a nést ho zpátky do sanitky,“ popsal ředitel jihočeských záchranářů Jakub Jan Hájek.
Místní záchranáři se do nové budovy, která je velmi podobná té suchdolské, přesunuli od 1. června. Posádky tam mají několik pokojů s vlastním sociálním zařízením a sprchou. Součástí je denní místnost s kuchyní, šatna, technické zázemí a garáž pro dvě vozidla.
Náklady na obě stavby dosáhly částky 58 milionů korun, většinu pokryly evropské a národní dotace. Záchranka už zároveň staví novou základnu v Blatné na Strakonicku, již by rádi otevřeli ještě letos. Druhá bude ve Vyšším Brodě na Krumlovsku. Tam doufají ve zprovoznění v příštím roce.
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Nalétali 519 hodin. Záchranáři oslavili 20 let nárůstem počtu výjezdů
Vyšebrodští záchranáři nyní sídlí v budově policie, kde mají garážové stání a dvě místnosti. Prostory byly od začátku jen dočasné řešení a neodpovídají nepřetržitému provozu. Stavbě pomohlo i město, které podle místostarosty Jaroslava Marka kraji přenechalo pozemek u čerpací stanice. V budoucnu chce mít radnice poblíž i novou hasičskou zbrojnici, u níž zatím řeší studii a projektovou dokumentaci.
Záchranka ve Vyšším Brodě působí od roku 2013 a podle krajské mluvčí Petry Kafkové zůstává lokalita klíčová i do budoucna. „Město je z hlediska dojezdových časů vhodně zvolené hlavně pro příhraniční oblast mezi Lipnem nad Vltavou, Rožmitálem na Šumavě a Dolním Dvořištěm,“ řekla.
Jen v uplynulém měsíci zaznamenala místní posádka asi 40 výjezdů, v létě jich však tradičně přibývá kvůli turistům. Nový areál má vyjít na 25 milionů korun. Zlepší i podmínky pro techniku v zimě, kdy je zázemí a připravenost zdravotníků zásadní pro dodržení dojezdových časů v kopcovitém terénu Šumavy.
Jihočeská záchranná služba má nyní 33 základen a 57 výjezdových skupin. Podle Hájka je stávající rozmístění dostatečné. „Můžeme uvažovat případně o nějakém navyšování posádek, ale ze stávajících výjezdních základen,“ uzavřel.