Tři rybáři chytali u jednoho z rybníků na Třeboňsku. Večer si šli lehnout do stanu, ve kterém však nechali zapnutá plynová kamínka. V noci se uvnitř nejspíš začal hromadit nebezpečný oxid uhelnatý.
„Kolem třetí hodiny ranní jednoho z nich probudil signalizátor záběru na rybářském prutu. Na háček se totiž chytil kapr. Právě tato zdánlivě obyčejná událost tak pravděpodobně všem třem zachránila život. Následně probuzený rybář zavolal na tísňovou linku 155,“ popsal mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.
Při příjezdu záchranářů byli všichni tři při vědomí a s posádkami komunikovali. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče je transportovali do českobudějovické nemocnice.
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Mluvčí záchranářů uvedl, že oxid uhelnatý je mimořádně nebezpečný, protože nemá barvu ani zápach. Vzniká při nedokonalém spalování a v uzavřených či špatně větraných prostorech se může nahromadit. Mezi typické příznaky otravy patří bolest hlavy, závratě, nevolnost nebo ospalost. Ve spánku si jich však člověk nemusí vůbec všimnout.
„Naše posádky používají v terénu žluté detektory oxidu uhelnatého, které při zjištění zvýšené koncentrace tohoto nebezpečného plynu v bezprostředním okolí spustí hlasitý zvukový alarm. Záchranáři tak okamžitě vědí, že se nacházejí v nebezpečném prostředí, které musí neprodleně opustit,“ vysvětlil Burian.
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S příchodem chladnějšího počasí začíná topná sezona. Záchranáři proto upozorňují na rizika spojená s používáním plynových topidel a dalších spalovacích zdrojů tepla. Ty by lidé neměli používat v uzavřených a nedostatečně větraných prostorech, tedy i ve stanech.
„Důležitou součástí prevence je také detektor oxidu uhelnatého. Při podezření na otravu je nutné co nejrychleji opustit nebezpečný prostor, přesunout se na čerstvý vzduch a přivolat pomoc na tísňové lince 155,“ uzavřel mluvčí.