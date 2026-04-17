Jeden plaval, druhý lezl po skále. Strážníci pomáhali vyčerpané ženě na ferratě

Záchrannou akci na jedné z ferrat u Hluboké nad Vltavou absolvovali ve čtvrtek v podvečer místní strážníci, hasiči a českobudějovičtí záchranáři. Pomáhali vyčerpané ženě, která nedokázala dojít na konec zajištěné cesty na skále nad řekou. Vzlétl i vrtulník. Nakonec ji z těžko přístupného místa odvezli hasiči na člunu.
Jeden strážník skočil do vody, druhý nasadil ferratový úvazek a vydali se na pomoc vyčerpané ženě. | foto: MP Hluboká nad Vltavou

U ferraty zasahovali strážníci, hasiči i záchranáři.
Ferratu si vyzkoušel i redaktor MF DNES Tomáš Souček.
Ferrata vede místy těsně nad hladinou Vltavy.
Hlubočtí strážníci dostali v půl šesté odpoledne informaci od hlídky Policie ČR, že na ferratě na levém břehu Vltavy jedné ženě došly síly a údajně by měla být již delší dobu ve vodě.

Strážníci přijeli na místo jako první a k ferratě sestoupili s již připraveným defibrilátorem pro případ jeho potřeby. Na místě zjistili, že se žena nachází v úseku, kam se nelze běžným způsobem dostat.

„Jeden ze strážníků sundal uniformu a skočil do řeky, aby k ženě doplaval. Mezitím si druhý strážník nasadil postroj na lezení, který mu zapůjčila jedna z žen a vydal se kolem skály trasou ferraty. Třetí strážník dohlížel na výstroj a výzbroj svých kolegů a byl připraven na další pomoc,“ popsali zásah hlubočtí strážníci na svém Facebooku.

Strážník plavající v řece brzy zjistil, že ženu vytáhli její kolegové z vody, avšak byli v místě, kam byl špatný přístup. Mezitím na místo dorazili policisté, dobrovolní hasiči z Hluboké a záchranáři. V pohotovosti byl také vrtulník, který kroužil nad ferratou.

Když bylo zřejmé, že je lezkyně mimo ohrožení života, vrátili se strážníci zpátky a ženu poté pomocí člunu vyzvedli hasiči a převezli ji do sanitky.

„Byla při vědomí, bez zjevného zranění, orientovaná, s posádkou spolupracovala. Po základním ošetření ji sanitka převezla na urgentní příjem českobudějovické nemocnice,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

Strážníci ostatní osoby z ferraty odvezli k jejich autům zaparkovaným v Purkarci.

