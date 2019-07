Zábradlí u Malše v centru Budějovic mají po tahanicích konečně odřezat

„Upřímně jsem sám překvapený, že tam zábradlí ještě je,“ reagoval na dotaz MF DNES náměstek primátora Juraj Thoma, který na začátku měsíce uvedl, že ho radnice odstraní po festivalu Múzy na vodě, který skončil 6. července.



Odbor správy veřejných statků si nejdříve vyžádal od stavebního úřadu vyjádření, jež celý proces zbrzdilo. Dokument není závazný, zjednodušeně jde pouze o názor. Tento týden požádal odbor o pokyn Thomu. Po jeho udělení by nemělo odstranění nic bránit.

„Zmizí část od kamenných schodů směrem ke dřevěné lávce. Jen ze strany od můstku musí tři metry zůstat,“ popsal Thoma.

Pro odstranění je většina lidí, v anketě na městském Facebooku jich hlasovalo 1 800. Celkem 77 procent bylo pro, aby u slepého ramene Malše zmizel modrý „plot“ v místě, kde je mezi chodníkem a řekou tráva.

Rozhodnutí ale u některých obyvatel stále vyvolává pochybnosti.

„Já vždycky myslím na to že, tam je výstup z vody jen na schodech. Když tam pak spadne dítě nebo opilec, tak má co dělat, aby se dostal ven. Klidně bych byl pro v případě, že by se předělal břeh. Když se jen odstraní zábradlí, tak s tím nesouhlasím. Navíc se mi zábradlí líbí a myslím, že uřezání nadělá problémy a nakonec ho tam stejně vrátí,“ myslí si například 23letý student Jiří Vobr.

Ti, kteří rozhodnutí radnice podporují, argumentují mimo jiné tím, že jsou v mnoha městech řeky podobně přístupné bez zábradlí. Připomínají také, že na druhém břehu, na Sokolském ostrově, zábradlí také není.

Odstraněním části u Biskupské zahrady nicméně nemusí řezání skončit. „Budeme se bavit i o straně ve směru od schodů k Železnému mostu. Zároveň by se tam vstup do vody mohl v budoucnu rozšířit,“ naznačil Thoma.

Jak se změna nakonec osvědčí, by se mělo ukázat po příštím týdnu.

Lepší přístup k vodě byl také nejčastější žádostí 122 lidí z celkem 300, kteří odevzdali dotazníky k budoucnosti parku Dukelská. Mezi dalšími prvky, které v parku postrádají, se objevovalo také oddělení cyklo a pěší stezky či místo na dětské hry.

Obyvatelé, s jejichž pomocí chce radnice místo oživit, by rovněž ocenili více květin a místa na sezení. Výsledky a další texty dostanou architekti jako podklad pro návrh a podnět k řešení. Termín na odevzdání mají do konce prázdnin.