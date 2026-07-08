Rodinné farmě Tichá louka ze Záboří u Blatné na Strakonicku někdo v noci na čtvrtek minulý týden podruhé vykradl jejich samoobslužný stánek. Ten stojí na návsi u autobusové zastávky a farmáři ho otevřeli teprve letos v květnu, aby si lidé mohli kdykoliv koupit jejich domácí vajíčka a další lokální produkty.
„Věřili jsme, že budou zákazníci poctiví. Do dvou dnů od otevření byl ale stánek poprvé vykradený,“ podivovala se majitelka Klára Končelová. Po prvním incidentu nainstalovali kameru, přesto se situace opakovala. Škoda je kolem sedmi tisíc korun, farmáře však mrzí hlavně ztráta důvěry. „Člověk do toho dá čas i nadšení, a pak vidí tohle,“ komentovala se smutkem.
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Farmáře upozornil v noci alarm z kamery. Přes ni mohou komunikovat se zákazníky a reagovat na dění uvnitř. Končelová byla vzhůru kvůli malé plačící dceři a na záznamu viděla muže v černé mikině s kapucí uvnitř stánku.
„Okamžitě jsem na něj přes kameru mluvila, ať toho nechá, že je policie na cestě,“ popisuje. Její partner vyrazil na místo, policisté přijeli záhy a se služebním psem sledovali stopu několik stovek metrů. Pachatel ale už byl pryč a utekl i s ukradenými věcmi.
Lidé farmáře podpořili
Na svém facebookovém profilu farmáři zveřejnili video z kamery, na kterém je vidět muž v černé mikině s kapucí při krádeži. Zároveň prosí veřejnost o pomoc s identifikací pachatele.
„Pokud jste si v noci nebo nad ránem všimli čehokoliv podezřelého, budeme rádi, když se ozvete nám nebo Policii ČR,“ uvedli ve výzvě. Spolupráci s policií si chválí. Podle Končelové je blatenští policisté kontaktovali sami už po prvním incidentu, s čím mohou pomoci, a nyní podle ní dělají maximum, aby pachatele našli.
Majitelé nyní oznámili, že stánek zhruba čtrnáct dní nebudou doplňovat ani provozovat. „Nemáme na to sílu. Tento týden máme svatbu a potřebujeme si od toho všeho na chvíli odpočinout,“ reagovala farmářka. Co bude dál, zatím nevědí. O dalším postupu chtějí rozhodnout až po rodinné události.
Pod příspěvkem s videem se mezitím objevila silná vlna podpory. Lidé výzvu sdílejí a farmě posílají povzbudivé zprávy. „Držíme vám palce z celého srdce. Věříme, že se pachatele podaří najít a ponese za své jednání odpovědnost,“ napsal jeden z komentujících.
Další připomínají, že podobné projekty mají smysl. „Poctivých lidí je pořád mnohem víc než těch, kteří kradou, jen o nich není tolik slyšet,“ stojí ve vzkazech. „Nenechte si vzít chuť dělat to, co děláte,“ píše se v dalším. Mnozí jim také přejí, aby si přes všechny starosti dokázali užít blížící se svatbu.
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O projektu začali přemýšlet loni v létě. Prodejní místo pak připravili přes zimu. Stánek fungoval na důvěře. Platba byla možná přes QR kód nebo hotově do kasičky.
Malý obchůdek nabízel domácí vejce, paštiky, masné výrobky, pečivo z dodavatelské pekárny v regionu, med, nakládaná křepelčí vejce, chlazené nápoje a další lokální produkty. O víkendech si lidé vyzvedávali předem objednané tašky s pečivem. „Zájem byl hlavně o domácí vajíčka,“ potvrdila majitelka.