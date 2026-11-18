Trest uložil soud na samé spodní hranici zákonné sazby. Ta se pohybuje od 12 do 20 let odnětí svobody. Podle předsedy senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích Martina Prokopa hrála významnou roli skutečnost, že muž svůj úmysl opakovaně přiznával a policii na sebe upozornil ještě předtím, než mohl plán uskutečnit.
Senát tak odmítl tvrzení obhajoby, že šlo pouze o opilecké řeči nebo snahu šokovat okolí. Obhájce upozorňoval také na to, že muž v minulosti opakovaně volal policii kvůli událostem, které se nepotvrdily, nebo oznamoval smyšlené příběhy. I podle výpovědi příbuzných si obviněný rád vytvářel obraz drsného vězně a zločince. „Otec ho popsal jako hrdinu za klávesnicí,“ uvedl obhájce.
„Psycholog zdůraznil exhibicionismus, nízkou empatii a fascinaci kriminálním vzorem Jiřího Kajínka.“