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Na motorce seděla dřív než ve školní lavici. Americký talent se představí v Jiníně

Jaroslav Beránek
  18:40
Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích.

Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích. | foto: Facebook Yumena141

Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích. Nyní závodí v...
Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích. Nyní závodí v...
Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích.
Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích.
7 fotografií
Je jí teprve deset let, přesto už pravidelně soupeří se staršími závodníky a budí pozornost i za hranicemi USA. Američanka Yumena Berningová bude jednou z hlavních tváří víkendového juniorského mistrovství světa v motokrosu v Jiníně na Strakonicku.

O šampionátu se mluví jako o motokrosovém draftu, protože představuje budoucí hvězdy světových tratí. A právě Yumena se svými 180 tisíci sledujícími na Instagramu bude patřit k největším lákadlům.

„Bude to mimořádná příležitost vidět budoucí šampiony. Na startu se objeví jezdci, kteří budou za tři až pět let vyhrávat závody mistrovství světa MXGP,“ poznamenal na nedávné tiskové konferenci prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Areál v Jiníně hostil juniorské mistrovství světa už dvakrát a pokaždé představil budoucí hvězdy. V roce 2013 zde zazářil Španěl Jorge Prado, pozdější dvojnásobný mistr světa. Výraznou kariéru následně vybudovali také Američan Chase Sexton nebo Australan Hunter Lawrence.

Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích.
Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích. Nyní závodí v Jiníně.
Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích. Nyní závodí v Jiníně.
Američanka Yumena Berningová je aktivní na sociálních sítích.
7 fotografií

Kdo se letos na jihu Čech odrazí k velké kariéře? Ve třech kategoriích by se mělo představit 282 jezdců ze 40 zemí. Nejmladším závodníkům ve třídě do 65 ccm bude deset let, nejstarším reprezentantům na stopětadvacítkách sedmnáct.

Velkou pozornost bude poutat desetiletá Američanka Yumena Berningová. Rodačka z Kalifornie závodí od pěti let, ráda soupeří s chlapci a pravidelně nastupuje i ve starších věkových kategoriích. Přestože tam jezdí na menším a slabším motocyklu, soupeře často poráží agresivním a dravým stylem jízdy.

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Na svůj věk je podle mnohých neobvykle mentálně silná. Potvrdila to například loni na významných závodech v Tennessee, kde krátce po startu spadla. Neztratila však klid, rychle zvedla těžkou motorku, znovu nastartovala a z úplného konce startovního pole se probojovala až na čtvrté místo.

„Byl to comeback, který ukázal nejen fyzickou kondici, ale i mistrovské myšlení,“ zdůraznil web 110racing.com.

Vedle výkonů na trati vyniká drobná Američanka také v budování vlastní značky. Na Instagramu se blíží hranici 200 tisíc sledujících a její nejsledovanější video překonalo hranici 40 milionů zhlédnutí. Před cestou do Evropy se navíc obrátila na fanoušky s propracovanou žádostí o sponzorské příspěvky.

V sobotu jsou v Jiníně na programu kvalifikační jízdy a v neděli vyvrcholí šampionát finálovými závody.

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