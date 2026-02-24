V jikrách pstruhů našli vědci léčiva proti depresím, může to ohrozit rozmnožování

Autor:
  9:32
Se zásadním zjištěním přišli po svém výzkumu vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s kolegy z Baylor University v USA. Sledováním ryb od jiker až po mladé volně se pohybující jedince zjistili, že se v nich hromadí látky používané k léčbě stavů, jako je deprese či úzkost. Ve výsledku to může mít negativní dopady na přirozené rozmnožování sladkovodních ryb.
Fotogalerie3

Vědci použili v říčce speciální plovoucí aparáty pro inkubaci jiker. | foto: Jihočeská univerzita

Šlo o unikátní výzkum v jedné z říček na Prachaticku v oblasti, kde je čistírna odpadních vod.

„Jedná se tak o reálný scénář podstatný pro významnou skupinu našich toků, které jsou ovlivněné tímto typem znečištění. Pro volně žijící populace ryb je klíčové úspěšné rozmnožování a tato úspěšnost může být právě tímto druhem znečištění ohrožená,“ vysvětlil Roman Grabic z Laboratoře environmentální chemie a biochemie Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (JU).

Vědci použili v říčce speciální plovoucí aparáty pro inkubaci jiker.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Výzkum vedl s Kateřinou Grabicovou ze stejné laboratoře a profesorem environmentálních věd a veřejného zdraví na Baylor University Bryanem W. Brooksem. Vědci sledovali výskyt psychoaktivních léčiv ve vodě a v raných vývojových stadiích ryb.

Zjistili, že se tyto látky hromadí v jikrách a plůdku pstruha obecného, tedy původního druhu v našich řekách a potocích. Jikry se po nakladení vyvíjejí ukryté ve štěrku několik měsíců a po celou dobu je tak mohou ovlivňovat cizorodé látky ve vodě. Výsledky už zveřejnil prestižní časopis Environmental Science and Technology.

Ve vypuštěném rybníku přežije invazní sumeček 14 dní. Vědci na ně zkoušejí pasti

Výzkum se uskutečnil ve dvou lokalitách – v kontrolní nad čistírnou a znečištěné pod ní. Vědci pak po dobu několika měsíců sledovali a mezi lokalitami porovnávali vývoj jiker a vylíhlého plůdku. Vědci se do tohoto projektu pustili i proto, že Světová zdravotnická organizace zaznamenala od pandemie covidu nárůst celosvětové spotřeby psychoaktivních léčiv. A to se pak promítne i do jejich přítomnosti ve vyčištěné odpadní vodě.

Několik sledovaných léčiv překročilo mezinárodně uznávanou bezpečnou mez bioakumulace, což znamená, že koncentrace v jikrách a dalších vývojových stadiích ryb byla vyšší, než regulační orgány považují za přijatelné z pohledu kvality vody.

Pstruzi získají závislost na pervitinu v odpadních vodách, ukázal výzkum

Výsledky výzkumu podle vědců otevírají důležitou otázku: jak mohou chemické látky ovlivňovat vývoj ryb, jejich chování a dlouhodobý zdravotní stav populace? Výzkumníci poznamenávají, že smyslem projektu není stigmatizovat psychoaktivní léčiva. Naopak to může poskytnout údaje, které mohou podpořit vývoj ekologicky šetrnějších forem léčiv, správnou likvidaci nepoužívaných léků či podpořit zdravé sladkovodní ekosystémy a rybolov.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nerezignuji, ale nechám zbourat patro, oznámila radní v kauze stavby domu

Lucie Kozlová si nechává stavět dům u rybníka Dehtář. (23. února 2026)

Českobudějovická opozice dnes ráno přišla s návrhem na odvolání radní Lucie Kozlové (Naše Česko). Důvodem je stavba objektu u rybníka Dehtář na Českobudějovicku, kterou mimo jiné řeší stavební úřad a...

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

V jikrách pstruhů našli vědci léčiva proti depresím, může to ohrozit rozmnožování

Vědci použili v říčce speciální plovoucí aparáty pro inkubaci jiker.

Se zásadním zjištěním přišli po svém výzkumu vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s kolegy z Baylor University v USA. Sledováním ryb od jiker až po mladé volně se...

24. února 2026  9:32

Už není jen snílkem z Havířova. Týml přes Písek prorazil do repre: Chci přesvědčit

Kevin Týml hovoří na reprezentačním srazu s českými novináři.

Nepřestával věřit. Ale zkuste si uchovávat reprezentační ambice, když vysedáváte na lavičce. Kevin Týml marně čekal na výraznější šanci v Ostravě, a tak vyrazil vyzkoušet basketbalovou štěstěnu na...

24. února 2026  6:58

Žádný vandal. Maketu dronu Šáhed v Táboře poničily děti, skákaly po ní

Maketu dronu na táborském náměstí poničily dvě malé děti, které po ní skákaly.

Maketu íránského dronu Šáhed na náměstí v Táboře poničily děti, ne vandal. Uvedla to městská policie s tím, aby vyvrátila spekulace, které se začaly šířit v médiích a na sociálních sítích. Událost...

23. února 2026  14:49

Nerezignuji, ale nechám zbourat patro, oznámila radní v kauze stavby domu

Lucie Kozlová si nechává stavět dům u rybníka Dehtář. (23. února 2026)

Českobudějovická opozice dnes ráno přišla s návrhem na odvolání radní Lucie Kozlové (Naše Česko). Důvodem je stavba objektu u rybníka Dehtář na Českobudějovicku, kterou mimo jiné řeší stavební úřad a...

23. února 2026  11:39,  aktualizováno  14:22

Pacienty přesun karet zaskočí. Musí o ně požádat na krajském úřadě

Ilustrační snímek

Zdravotní dokumentace pacientů se po konci působení lékařů ukládá na krajském úřadě. O její vydání je nutné požádat a kraj se potom postará o její předání do nově zvolené ordinace. Samotní lidé ji do...

23. února 2026  9:04

Obsah na sítích z Olympijského festivalu tvoří až deset lidí, líčí jeho šéf

Vít Janda má na starosti tým lidí, který se na Olympijském festivalu v...

Zábavná videa. Někdy i trochu bláznivá. Soutěže. Pohled do zákulisí. Desetitisíce uživatelů sociálních sítí přímo sledují dění na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích, celkově se obsah z dění...

22. února 2026  8:49

Na rozestavěné D3 zemřel po čelním střetu řidič, dva zranění

Smrtelná nehoda se stala ráno 10. února 2026 mezi Zábřehem a Postřelmovem....

Při nehodě dvou osobních vozů na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí na Českokrumlovsku v sobotu zemřel třiapadesátiletý řidič fabie. Dva lidé utrpěli zranění. Provoz byl v...

21. února 2026  22:01

Chtěl jsem dobrou saunu, tak jsem si ji postavil. Fin stojí v Táboře za potní chýší

Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)

Látkové stěny, silná dřevěná konstrukce a podoba altánu, uvnitř kterého si užíváte löyly, tedy páru z kamenů. Táborští, ale i zájemci z okolí mohou nově vyrazit do Tismenického údolí, kde v komunitní...

21. února 2026  10:24

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:26,  aktualizováno  18:06

Lásku ke sportu chci předávat i na sítích, řekl Zabystřan na olympijském festivalu

Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)

Týden po olympiádě proležel v posteli s chřipkou. Fyzická i psychická únava z hektických týdnů jeho tělo jednoduše přemohly. Alespoň na závěr Olympijského festivalu však Jan Zabystřan, český...

20. února 2026  15:35

ManpowerGroup s.r.o.
Obchodní referent/ka s NJ nebo AJ

ManpowerGroup s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 45 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Výpusti kazí vodu v lipenské přehradě, ukázaly odběry. Nejvíc u Frymburka

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Do lipenské přehrady přitékají splašky z neevidovaných a nepovolených výpustí. Nejhorší situace je okolo Frymburka. Potvrdily to výsledky odběrů, které provedlo Povodí Vltavy. Správci povodí...

20. února 2026  14:26

Architekti navrhnou, jak oživit Hrudkov, roky opuštěný areál plicní léčebny

V bývalé plicní léčebně v Hrudkově už kácí náletové dřeviny nebo likvidují...

Ožije areál bývalého plicního sanatoria Hrudkov nad Vyšším Brodem? Město na Krumlovsku začalo podnikat kroky, aby se z něj stal lázeňský komplex. Loni převzalo od Jihočeského kraje opuštěný prostor....

20. února 2026  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.