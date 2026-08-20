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Výživový specialista radí: Pryč s lákadly! Tělo si zvykne a brzo zjistíte rozdíl

Pavel Kortus
  20:00

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Školoudík má rád sport, věnoval se bojovým sportům, než ho přibrzdilo zranění (18. srpna 2026). | foto: Pavel Kortus, MF DNES

Specialista na stravu Jakub Školoudík radí, jak poznat odborníka, jaké mýty se drží i co přináší sociální sítě pro mladé lidi v tomto ohledu. Zmiňuje také rostoucí obezitu u českých dětí a klíčový příklad od rodičů.

Na sociálních sítích dnes nabízí zaručené rady kdekdo, vyznat se v nich je ale pro běžného člověka téměř nemožné.

Jak poznat skutečného odborníka, s čím může v budoucnu pomoci umělá inteligence a jaké mýty stále ovládají české domácnosti? V rozhovoru odpovídá výživový specialista z Českých Budějovic Jakub Školoudík.

Jak se má běžný člověk orientovat, když na něj na internetu vyskakují zaručené rady na správnou stravu?
Je to velmi složité a spousta informací může být zavádějící. Pokud bych si dnes jako laik vybíral odborníka, díval bych se hlavně na reálné recenze klientů a hledal osobní doporučení od někoho, kdo už daným programem prošel. Je fér, když vás odborník nechá nahlédnout do svých služeb nebo nabídne úvodní schůzku, kde si jasně nastavíte pravidla, očekávání a cenu. Titul z vysoké školy je výhodou, ale nemusí být zárukou kvality – můžete narazit na skvělého člověka s kurzem a naopak na vysokoškoláka, který svou práci dělá hůře.

Z čistě fyziologického a lékařského hlediska není žádné množství alkoholu pro tělo prospěšné – zatěžuje játra a podporuje ukládání tuku. Na druhou stranu, po letech praxe se už na věci dívám jinak...

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Specialista na stravu Jakub Školoudík radí, jak poznat odborníka, jaké mýty se drží i co přináší sociální sítě pro mladé lidi v tomto ohledu. Zmiňuje také rostoucí obezitu u českých dětí a klíčový...

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