Na sociálních sítích dnes nabízí zaručené rady kdekdo, vyznat se v nich je ale pro běžného člověka téměř nemožné.
Jak poznat skutečného odborníka, s čím může v budoucnu pomoci umělá inteligence a jaké mýty stále ovládají české domácnosti? V rozhovoru odpovídá výživový specialista z Českých Budějovic Jakub Školoudík.
Jak se má běžný člověk orientovat, když na něj na internetu vyskakují zaručené rady na správnou stravu?
Je to velmi složité a spousta informací může být zavádějící. Pokud bych si dnes jako laik vybíral odborníka, díval bych se hlavně na reálné recenze klientů a hledal osobní doporučení od někoho, kdo už daným programem prošel. Je fér, když vás odborník nechá nahlédnout do svých služeb nebo nabídne úvodní schůzku, kde si jasně nastavíte pravidla, očekávání a cenu. Titul z vysoké školy je výhodou, ale nemusí být zárukou kvality – můžete narazit na skvělého člověka s kurzem a naopak na vysokoškoláka, který svou práci dělá hůře.
Z čistě fyziologického a lékařského hlediska není žádné množství alkoholu pro tělo prospěšné – zatěžuje játra a podporuje ukládání tuku. Na druhou stranu, po letech praxe se už na věci dívám jinak...