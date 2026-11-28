Kdo ještě nedávno projížděl kolem nádraží v Netolicích na Prachaticku, téměř jistě si nevšiml staré výtopny, v níž se dříve připravovaly, odstavovaly a drobně opravovaly parní lokomotivy. Dlouho byla totiž úplně zarostlá. S pomocí několika přátel se ji nyní snaží zachránit Jaroslav Žíla.
Když na místo na začátku svého úsilí vyrazil s kamarádem, ten skoro bez povšimnutí prošel kolem ní. „A to jsi musel koupit?“ měl se Žíly následně zeptat.
Nejprve bylo nutné se zbavit hustých křovin a 15centimetrových nánosů hlíny na dlažbě u vjezdu. „Když jsme to čistili, tak jsem ještě vůbec nevěděl, jestli to klapne. Říkal jsem si, že nechceme ztratit sezonu a že nejhorší, co se stane, bude, že to vyčistíme a nebude to moje,“ vzpomíná. Nakonec se to podařilo a i přes několik zájemců v minulosti byl první, komu objekt přiklepli.
Aktuálně teď končí viditelné práce. Jejich nejpatrnějším výsledkem je část s bílou omítkou namísto žluté. „Kluci roh rozebrali a čtvrtinu budovy postavili na hevery. Byla tu díra, že by jí projela lokomotiva. Z druhé strany vyměnili rohový trám, spodní trám je nový, vzadu jsou protézované. Ještě dobetonovali klínek, na němž to stojí,“ popisuje.
Pozornost nyní přesouvají do interiéru, kde jsou na zdech na první pohled viditelné dlouhé praskliny. Budova totiž bývala o několik metrů kratší a měla hluboké základy. Potom ji přistavovali a stavba si začala sedat. Žílu tak při rozhodování o koupi uklidnily i fotografie „urbexerů“, na nichž viděl, že se pukliny nezhoršovaly.
Statik se podíval do rohu a řekl: Pojďte radši ven.
Tím mě trošku znejistil.
To, že praskliny nejsou problém, mu na místě potvrdil i statik. Prohlásil však havarijní stav nyní již opraveného štítu. „Byl vypadlý asi o deset centimetrů ven z budovy. Mně praskliny přišly jako jeden z největších problémů, ale on říkal, že to je v pohodě. Pak se podíval do toho rohu a řekl: Pojďte radši ven. Tím mě trošku znejistil,“ vypráví Žíla.
Nejvíc prací se nyní odehrává v zadní části vnitřku, kde původně bývaly dvě malé místnosti pro četu s kamny a podobně. Zrovna ji upravují na jednu větší, je tam malá koupelna se záchodem a sprchou. Tato část bude v budoucnu Žílova „chata“. On sám se už těší, až tam v budoucnu bude mít kamna a gauč.
Přesun stavebního ruchu dovnitř však ani v nejmenším neznamená, že venku už nic dělat nepotřebují. To je ostatně patrné při pohledu na velká okna složená z 24 malých skleněných tabulek. Žádná už není na svém místě, vandalové všechny rozbili. Nové už ale má Žíla nařezané ve věži, příprava však ještě nějaký čas zabere.
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„Jak rezavěly kovové rámy, nic nezůstalo rovné a tabulky tam teď nejdou dát. Postupně přes zimu, když bude hezčí počasí, tak z toho odloupu původní tmel a musím se a dostat mezi ty dva rámy, zbavit je rzi a srovnat je zpátky. Je to nějakých 160 tabulek, to chvíli potrvá,“ líčí s tím, že člověk se u výtopny stává stavařem i sklenářem.
Další z úkolů, které před ním stojí, je oprava střechy na věži, do níž při silnějším větru roky bušily silné větve sousedních vysokých stromů. Považuje až za neuvěřitelné, že to stavba přežila. U vlečky také stojí sklad, který má podle Žíly ještě snad vyšší hodnotu. On sám by na něm rád měnil celé poškozené trámy, což se ovšem nelíbí památkářům.
„Naštěstí na to teď nejsou peníze, takže to není na pořadu dne, ale historicky bude asi zajímavější zachránit ten sklad, protože podle tohoto vzoru už snad nikde není,“ dodává s tím, že náklady na jeho obnovu budou velmi vysoké.
Podobných staveb není mnoho
Výtopnu stát zařadil mezi nepotřebný majetek. Žíla, původní profesí muzikant, prodal dům ve Vodňanech, který pronajímal, a objekt koupil i s vlečkou, která do něj vede. Tu chtějí také obnovit. Potom by tam mohli například spolkům opravovat vagony a další věci, k nimž výtopna původně sloužila.
„Je tady velký prostor pro auta, lokomotivu a další a je to drážní věc. Jak jsem dráhou postižený odmalička, tak jsem trochu věděl, do čeho jdu. Ale přesnou historii místa, budov a jejich vzorů se dozvídám za provozu, nejen od památkářů,“ pokračuje. Právě památkáři budovu prohlásili za národní technickou památku a dráhy ji tak nemohly zbořit.
Doplňuje, že podobných „lokálkových“ výtopen už není mnoho. Další je například v nedalekých Číčenicích, ta ve Zlonicích u Slaného se rozpadá. Navíc se jedná o rakousko-uherskou budovu, již stavěli podle určitého vzoru. Další historicky významnou skutečností je, že místem prý vedla demarkační linie a jen stovky metrů odtud měli spojenci odzbrojovat německé vojáky.
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„Vzadu ve věži byl parní kotel, nahoře byla nádrž, ve skladu měli uhlí, takže lokomotivu tu mohli takzvaně vyzbrojit. Hlavně ji ale mohli připojit k tomu kotli, shodit oheň, mít mašinu pořád na tlaku a vlézt do topeniště, vyčistit rošty a mít ji pořád připravenou k odjezdu do pár hodin,“ popisuje, co se v objektu odehrávalo. Trať prý navíc měla patřit mezi první s motorovým provozem a z výtopny se brzy stalo motorové depo.
Budoucí využití záleží na tom, co bude možné. Už nyní ví, že z výtopny nemohou udělat muzeum s pravidelnou otevírací dobou, a to nejen kvůli přístupovým cestám. „Bude to kompromis. Když tu bude nějaká nostalgická akce a bude nahlášený pohyb v kolejišti, tak můžeme udělat den otevřených dveří nebo nějakou jednorázovou expozici,“ uzavírá.