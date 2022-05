V Budějovicích začíná výstava Hobby. Láká kutily, ale nově i sportovce

„Návštěvníci se mohou těšit na řadu novinek. Zájem vystavovatelů je po dvou letech velký. A obrovský zájem evidujeme i od těch, kteří tvoří doprovodný program,“ těší mluvčí Výstaviště České Budějovice Michaelu Čeňkovou.

Hobby je po Zemi živitelce druhou největší akcí v areálu. Představí se tam přes dvě stovky vystavovatelů a za pět dní ji navštíví až 40 tisíc lidí. Ti si letos mohou rozšířit obzory například i do světa sportu.

„Jeden z podtitulů zní Hobby sport. To znamená, že se tu představí zástupci jak profesionálních, tak amatérských sportovních klubů. Například tu budou volejbalisté Jihostroje s minibarevným volejbalem, ukáže se fotbalová Akademie SK Dynamo, budějovičtí basketbalisté, Box klub táty Němce, budějovičtí discgolfisté, hráči amerického fotbalu z týmu Hellboys či roztleskávačky. V pavilonu Z se pak o víkendu budou konat závody Bcross Challenge,“ popisuje mluvčí jednu z novinek letošního ročníku.

Tou další je Hobby auto. Pavilon T1 zaplní automobilové veterány, které do Českých Budějovic přiveze ukázat Emil Roděj ze svého muzea v Jílovicích. „Hasiči nám předvedou svůj historický vůz, návštěvníci si mohou prohlédnout také motocykly značky Jawa,“ přidává Čeňková. Ale k vidění budou i tuningové automobily.

V pavilonu T2 zase najdou návštěvníci vše věnované stavbě. Budou tam i čtyři bezplatné poradny z oblasti stavebnictví, úspor energie, svůj stánek tam bude mít i Cech malířů, lakýrníků a tapetářů.

V neděli nebude chybět tradiční soutěž Voříšek roku, kde se představují psi z útulků. Akci letos zaštítí moderátor TV Nova Karel Kašák.

„Už neříkáme, že Hobby je výstava jenom pro dům, kutily a zahradu, ale chceme přilákat další cílové skupiny, například celé rodiny. Máme velký dětský doprovodný program, kde budou skákací hrady, tvořivé a dětské koutky, představí se například Muzeum čokolády a marcipánu z Tábora, děti potěší také malování na obličej. Malí návštěvníci si budou moci zkusit nachytat ryby v našem rybníku nebo ve spolupráci se Safari Resortem z Hluboké u Borovan tu budeme mít kontaktní minizoo,“ vyjmenovává Čeňková.

Hobby potrvá od středy do neděle. Výstaviště bude otevřené denně od 9 do 18 hodin, v neděli do 17 hodin. Základní vstupné v online předprodeji vyjde na 100 korun. Na místě bude za 120. Rodinný lístek stojí v předprodeji 240 a na místě 280 korun. Děti do šesti let a doprovod školních výprav mají vstupné zdarma.