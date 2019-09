Festival oslavil přistání člověka na Měsíci, některým lidem vadilo vstupné

Vrchol v podobě multimediální show Man on the Moon odstartoval o zhruba půl hodiny později kvůli dešti. Poté hlavní třídu budějovického výstaviště ozářily několik desítek metrů dlouhé lasery a rozezněly zvuky motorů, když se na 20 metrů vysoké scéně promítal start rakety.

Představení rozdělené do několika částí postupně přehrávalo počátek mise Apollo 11, přípravu astronautů, cestu i přistání na Měsíci. To simuloval vysoký jeřáb, který nad diváky zdvihl velkou železnou konstrukci se zavěšeným astronautem.

„Skoro před rokem jsme začali v hlavách připravovat příběh člověka na Měsíci. Do té doby se mě to týkalo jen okrajově. Když ale jdete do hloubky toho příběhu, tak zjistíte, že to je opravdu velký úspěch. Oni měli počítače, které neměli ani takový výkon, jako má telefon ve vaší kapse,“ řekla při zahájení představení Lenka Střítecká, jednatelka agentury Art4promotion, která festival připravila.

Scéna byla raketou i měsícem

Diváci se díky show dozvěděli i jiné zajímavosti. Třeba to, že část vzorků z Měsíce byla poslána na rozbor do Československa, nebo že americká vlajka na Měsíci je dnes už bílá kvůli záření Slunce. Laserová, světelná a holografická show skončila právě ve chvíli, kdy astronaut vlajku do povrchu Měsíce zapíchl. V něj se proměnila scéna, která byla během představení také třeba raketou.

„Hodně se mi líbily laserové efekty a celkově i to, že jsme se dozvěděli něco o historii. Bylo to super,“ hodnotila krátce po konci show jedna z divaček, devětatřicetiletá Lenka Štojdlová z Českých Budějovic. „Možná se mi to ale nejvíc líbilo na náplavce u řeky,“ doplnila.

Novinkou festivalu, na který město České Budějovice v posledních letech pravidelně přispíval částkou 800 tisíc korun, bylo letos vstupné ve výši 150 korun kromě dětí do 12 let. To část lidí odradilo.

„Tohle už je festival o něčem jiném, než to před pár lety začalo. Je mi smutno, jak se z jednoduše krásné akce na řece Vltavě stává megalomanská věc, za kterou ještě musí lidé platit. Byla jsem na předchozích ročnících a dost se mi to líbilo. Tohle ale s původním festivalem nemá nic společného,“ svěřila se například osmadvacetiletá Adéla Malechová z Českých Budějovic a nebyla jediná. Na sociálních sítích podobně reagovali i další lidé.

Kromě multimediální show měl festival také doprovodný program v podobě koncertů či přednášek. Menší podívaná byla k vidění i u Jaderné elektrárny Temelín.