Výstava Hobby láká kutily, na festival jídla dorazí vítěz soutěže Peče celá země

Hobby and Czech food Expo Českobudějovické výstaviště obsadí od 15. do 18. května. Od čtvrtka do soboty bude areál otevřený vždy od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin. Vstupenky stojí online 110, na místě 130 korun. Rodinný vstup (2+4) je za 260, nebo 300 korun. Podrobné informace a program jsou na webu vcb.cz.