Na dálnici D3 u Tábora montují vysokorychlostní váhy, které zachytí těžké kamiony

Ředitelství silnic a dálnic vybralo nové místo na zařízení pro vysokorychlostní vážení na D3 mezi Táborem a Soběslaví. Minulý týden ho tam začalo montovat sdružení firem Porr a Spel za cenu 65,5 milionu korun bez daně, přičemž zakázka zahrnuje i následný servis.

„Práce potrvají dva týdny ve třech etapách. Řidiči musí počítat s omezením provozu, když na 92. kilometru bude dočasně doprava svedená do jednoho jízdního pruhu,“ upozornil Adam Koloušek, mluvčí ŘSD.

Až bude vážení fungovat, řidiče to při jízdě nijak neomezí. Zařízení je umístěné přímo ve vozovce. Pokud však budou nákladní auta a kamiony přetížené, přijde následně dopravci pokuta. Ministerstvo technologii instaluje i proto, že přetížené vozy způsobují mnohem větší opotřebení dálnic, navíc mohou být v některých situacích neovladatelné a mají delší brzdnou dráhu.

Na radnici v Soběslavi budou vybírat pokuty

Pokuty za překročení povolené váhy bude vybírat Městský úřad v Soběslavi na Táborsku. Termín zahájení výběru zatím ministerstvo nestanovilo. Soběslav nyní hledá systém na zpracování přestupků, v dubnu by na něj chtěla vypsat výběrové řízení a plánuje, že kvůli výběru přijme minimálně jednoho úředníka.

„Pokuty začnou chodit po dokončení stavební a technologické části a získání certifikace vah od Českého metrologického institutu, což očekáváme v horizontu týdnů. Konkrétní termín zatím tedy není stanovený,“ upřesnil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Začátkem března jsme dostali od zástupců ŘSD informaci, že by váhy měly být hotové do konce června. V současnosti se seznamujeme s různými systémy, které by nám zajistily možnost zpracování přestupků. Počítáme, že zhruba v dubnu bychom na ten systém vypsali výběrové řízení,“ navázal tajemník soběslavského úřadu Radek Bryll. Případné personální posílení bude Soběslav řešit také v dubnu a květnu. Nyní se dopravními přestupky zabývají tři úředníci.

„Podle informací pracovníků ŘSD by těch přestupků mohlo být zhruba 300 až 400 měsíčně. Tento počet nejsme schopni zvládnout ve stávajícím počtu. Zatím nelze odhadnout, zda přijmeme jednoho, nebo i více lidí,“ poznamenal Bryll. Kolik to bude Soběslav stát, lze zatím jen odhadovat. Prvotní investice na pořízení systému se bude pohybovat v řádech statisíců korun.