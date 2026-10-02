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Vysoké školy po létě znovu ožívají. Koleje studentům nestačí, VŠTE chystá nové

Autor:
  13:20
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | foto: Petr LundákMAFRA

Středoškoláci se v novém areálu utkali například ve fotbale. (září 2026)
Nově opravená kolej K4 bude studentům sloužit od nového akademického roku.
Tenisty v areálu potěší zbrusu nové kurty s umělým povrchem. (září 2026)
Nově opravená kolej K4 bude studentům sloužit od nového akademického roku.
16 fotografií
České Budějovice už tradičně s koncem léta zaplňují tisíce studentů místních vysokých škol. Ty si pro ně připravují každoročně velké novinky. Například Jihočeská univerzita nedávno otevřela modernizovaný sportovní areál v ulici Na Sádkách a prostory vylepšují i na VŠTE. Oběma však nestačí ubytovací kapacity.

Na významné proměně areálu pracují od letošního léta na Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Cílem rozsáhlých stavebních úprav je zvýšení komfortu, posílení bezbariérovosti a rozšíření výukových kapacit. Největší investicí je nástavba budov A a B za 63 milionů korun, zvýší ji o jedno patro.

Dokončení plánují na začátek zimního semestru 2027. „Na nových třetích nadzemních podlažích vznikne celkem šest nových učeben doplněných o hygienické zázemí,“ sdělila Aneta Stoszková z marketingového oddělení. Novinka umožní VŠTE reagovat na rostoucí počet studentů a rozvíjet studijní programy. Nová podlaží navíc propojí most.

Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

V budově E vzniká menší učebna a dojde k rozšíření odpočinkových prostor. Bezbariérový přístup do učeben v prvním patře usnadní zvedací plošina. Nové technické vybavení a stavební úpravy se dostávají aule, přednášková místnost B1 získá moderní audiovizuální techniku. „Je to investice za dva miliony korun. Práce by měly být hotové letos na podzim,“ dodala Stoszková.

Školu nyní navštěvuje kolem 3 500 studentů, z toho zhruba dva tisíce v prvních ročnících. Ti ze vzdálenějších částí republiky mohou při studiu využít ubytování s celotýdenním provozem přímo v areálu školy nebo v dalších ubytovacích zařízeních blízko kampusu. Na VŠTE si však uvědomují, že kapacita nestačí a připravují výstavbu nových kolejí.

Univerzita chystá další stamilionové investice

Podobný problém řeší každoročně i Jihočeská univerzita (JU), jež má pět budov kolejí s 1 970 lůžky. Zájemců se však přihlásilo o téměř 200 více. „Cena kolejného se pohybuje od 145 korun za lůžko a noc u vícelůžkových pokojů, do 240 korun na jednolůžkovém pokoji,“ sdělila mluvčí JU Edita Kadlecová. Cenu meziročně navýšili v průměru o 20 korun.

Univerzitě stále stoupá počet studentů. Loni se přehoupl přes desetitisícovou hranici na 10 126, letos je zatím číslo ještě o 519 vyšší. Nově zapsaných studentů mají 4 615. Konečný stav však evidují až k poslednímu říjnu. Jim a zaměstnancům už od loňska slouží nová menza či aula po kompletní rekonstrukci.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Středoškoláci se v novém areálu utkali například ve fotbale. (září 2026)
Nově opravená kolej K4 bude studentům sloužit od nového akademického roku.
Tenisty v areálu potěší zbrusu nové kurty s umělým povrchem. (září 2026)
16 fotografií

Univerzita též minulý týden otevřela obnovený sportovní areál za 125 milionů, do konce léta 2027 má být hotová revitalizace kampusu za 100 milionů zaměřená na udržitelnost a šetrné hospodaření s vodou.

Brzy musí zrekonstruovat objekty pedagogické fakulty v Jeronýmově ulici asi za 120 milionů, podobnou částku má stát i přístavba zdravotně sociální fakulty či přestavba budovy teologické fakulty Na Mlýnské stoce. „Rozpracované jsou záměry komplexu technologických hal pro fakulty zemědělskou a technologickou a rybářství a ochrany vod přímo v kampusu JU,“ uzavřela Kadlecová.

Oživený sportovní areál univerzity má nové kurty, hřiště i ovál. V plánu je hala

Ve více než 500 studentů letos věří rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií (VŠERS) Jiří Dušek. Nyní jich mají 477, z toho 172 nových, přijímací řízení pokračuje až do konce října. Uchazeči si volí ze dvou profesních bakalářských programů – Bezpečnostně právní činnost a Veřejná správa v prezenční i kombinované formě.

VŠERS připravuje třetí bakalářský program

Absolventi vyšších odborných škol mohou využít zkrácené studium. První zmíněný obor je nově reakreditovaný. „Do studijního plánu jsme zařadili předměty reagující na současné hrozby. Posílené byly bezpečnostní, právní a praktické disciplíny na úkor doplňkových humanitních předmětů,“ zmínil Dušek.

Do modernizace učeben a vybavení VŠERS investovala milion korun, rozšířila i nabídku pedagogických kurzů centra celoživotního vzdělávání. Přijímačky pro příští akademický rok zahájí už 17. listopadu.

„V oblasti dalšího vzdělávání plánujeme od roku 2027 spustit nově akreditované základní a prolongační kurzy určené pro strážníky obecních a městských policií. Připravujeme třetí bakalářský studijní program, zaměření zatím nechceme prozrazovat,“ řekl Dušek.

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