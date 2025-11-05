Víc než hokej. Vysokoškoláky z Budějovic čeká boj na ledě a velká párty

Pavel Kortus
  12:17
Nebude to extraligové utkání, ale prestiže nemá tento zápas o nic méně. V Budvar aréně se ve středu od 18 hodin střetnou v „Bitvě o Budějce“ hokejové týmy dvou vysokých škol v krajském městě – Jihočeské univerzity (JU) a Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE).
Jihočeská univerzita vyhrála na jaře 2025 bitvu o Budějovice.

Jihočeská univerzita vyhrála na jaře 2025 bitvu o Budějovice. | foto: Jihočeská univerzita

Fanoušci vyrážejí na zápas pochodem.
Jihočeská univerzita vyhrála na jaře 2025 bitvu o Budějovice.
Pochod, malování na obličej, vlajky. To vše k derby škol patří.
Na utkání chodí až tři tisíce diváků.
6 fotografií

Sportovní souboje obou budějovických vysokých škol jsou už celkem tradiční a pořádají se několik let. Vybraní studenti mezi sebou soupeří kromě hokeje i ve fotbale nebo florbale.

„Co se týče sportu, tak je to událost semestru. Bydlím se dvěma kluky z VŠTE a ti se o tom hodně baví. Navzájem se špičkujeme a hecujeme,“ vypráví Petra z Filozofické fakulty JU.

Hokejisté Black Dogs z budějovické VŠTE hlásí vysoké ambice

Poslední bitva dopadla v únoru lépe právě pro Jihočeskou univerzitu, ta vyhrála 5:4. Favoritem by však měl být podle papírových předpokladů tým z VŠTE, který jako Black Dogs Budweis v posledních letech patří mezi nejlepší v české univerzitní lize.

„Motivace obhájit tento úspěch je veliká. Nejde ale jen o sportovní výsledek, univerzitní sport přináší možnost vytvořit výjimečnou energii, přivést naše studenty na jedno místo do Budvar arény, fandit a podpořit tak univerzitní soudržnost,“ shrnula mluvčí JU Edita Kadlecová.

Vyrovnanou bitvu očekávají i studenti. „Hráči VŠTE hrají v úterý univerzitní ligu proti ČVUT, takže druhý den budou unavení. Jihočeská bude mít zase šanci,“ tuší Petra.

Její spolužák Slavomír vnímá, že sport má na univerzitě silnou pozici a souboje škol jsou velmi populární. „Poslední týden se ve škole řeší, kdo půjde na hokej a kdo vyhraje. Po zápase se často zmiňují jména těch nejlepších, jsou to chvíle slávy, ale jinak asi přímo hvězdy nejsou. I když my studujeme na filozofické fakultě a tam moc sportovců není,“ dodává.

Jihočeská univerzita vyhrála na jaře 2025 bitvu o Budějovice.
Fanoušci vyrážejí na zápas pochodem.
Jihočeská univerzita vyhrála na jaře 2025 bitvu o Budějovice.
Pochod, malování na obličej, vlajky. To vše k derby škol patří.
6 fotografií

V areálu obou vysokých škol zvou na hokejový souboj plakáty, událost se řeší na sociálních sítích. A těší se i studenti mladší z obou škol, tedy VŠTE. „Obzvlášť v Budějovicích je hokej důležitý a mezi školami je rivalita. S kamarádkami se půjdeme podívat. Těším se na hokej a možná vyrazíme i na párty po zápase,“ usměje se studentka Sára z prvního ročníku.

Pár hráčů z univerzitního týmu zná a na tribuně Budvar arény jim bude fandit. „Někteří jsou hezcí kluci a trochu jinak se na ně pak ve škole kouká,“ přiznává.

Fanoušci vyrazí na hokej pochodem

Kromě sportovního významu má akce přirozeně i ten společenský. Na stadion se chodí pochodem. Od knihovny kampusu JU vyrazí fanoušci této vysoké školy hodinu před duelem. Studenti díky akci tráví spolu čas i mimo lavice a následně se jdou bavit i do města. Na afterparty ve společenském sále Metropolu vystoupí interpreti jako Majk Spirit, Rohony a DJ Melvin Coxx.

Na hokejové zápasy v předchozích letech dorazilo zhruba dva a půl tisíce diváků. „Atmosféra při utkání je skvělá, pro borce na ledě je to odměna. A pro všechny účastníky i obě školy je to prestižní věc,“ myslí si Michaela, která se zajímá o univerzitní hokej a život na VŠTE.

Univerzitní liga? Chceme ji přiblížit zámoří, říká kouč finalistů. Už se ozývá i svaz

Univerzitní sport a hokej zvlášť je stále populárnější a zažívá značný vzestup. „Derby škol je velká příležitost pro kluky zahrát si před velkým publikem, což se jim jindy nepoštěstí. Někteří se mohou celkově díky univerzitnímu týmu k hokeji znovu vrátit,“ podotýká.

Vstupenky jsou v prodeji přes stránky týmu Black Dogs Budweis, a to buď za 250 korun pouze na utkání, či za 590 korun včetně vstupu na afterparty.

V zámoří má univerzitní sport také daleko větší prestiž. „Důležité je, aby všichni cítili sounáležitost, že celá škola funguje jako tým. Snažíme se, aby hráči nebyli prezentováni jako namyšlení hrdinové, ale ostatní věděli, že dávají sportu všechno a je to dřina. Nebo že kluk vedle tebe v lavici přijel ve tři ráno v noci z Ostravy, ale v osm už je na přednášce,“ tvrdí David Oulík, trenér celku Black Dogs Budweis.

Myšlenka univerzitního derby se mu moc líbí. „Je to velké zpestření sezony a show. Přijdou třeba tři tisíce diváků, všechny to baví,“ hlásí.

Nabízí se otázka, jestli by Jihočeská univerzita neměla mít do budoucna vlastní tým, nebo aby se obě budějovické školy spojily.

„Takové myšlenky padají, ale to se musí domluvit vedení škol mezi sebou. Kdyby vznikl zajímavý a silný tým, tak bych se tomu nebránil. I vedení soutěže však zatím prosazuje strategii jeden tým, jedna škola. Navíc jsme na poměry soutěže malé město a malé školy, tak je otázka, jestli bychom dali dohromady dva silné týmy,“ přemítá

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Recidivista na statku zneužil kozu. Možná jsem trochu sexuálně vyváděl, přiznal

Neobvyklý případ musejí v těchto dnech řešit policisté ze Strakonic. Majitel menšího hospodářství nedaleko Radomyšle se na ně obrátil s tím, že někdo přepadl a pravděpodobně i znásilnil jeho kozu. To...

Vlaky na úzkokolejce přilákaly stovky cestujících. Vyjely za lepší budoucností?

Jindřichohradecká úzkokolejka na konci října ožila a čtyři dny vozila cestující. Zájem o jízdy byl enormní a vlaky plné. Redaktor iDNES.cz tam vyrazil na reportáž. Nový majitel Albert Fikáček byl...

OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta

Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...

Obě tratě chci zprovoznit do Velikonoc, říká nový majitel legendární úzkokolejky

Premium

Albert Fikáček se stal novým majitelem jindřichohradecké úzkokolejky. Obtížemi zmítané železniční legendě, na níž skončil pravidelný provoz v říjnu 2022, chce vrátit zašlou slávu. Na trati plánuje i...

Chátrající sýpku ve Volyni přestavěli na multifunkční prostor s expozicí o dřevě

Před několika lety byla budova sýpky ve Volyni na Strakonicku považovaná za nebezpečnou. Drolila se a padaly z ní tašky. Městu se ale podařilo přes sto let starou kulturní památku zachránit....

5. listopadu 2025  9:07

Konec kličkování mezi auty. Krumlov postavil cyklistům novou stezku podél Vltavy

Cyklisté v Českém Krumlově se vyhnou vytížené ulici Pod Kamenem. Stavbu nové cyklostezky podél levého břehu Vltavy prodloužily problémy s podložím o tři až čtyři měsíce. Nový úsek je součástí...

4. listopadu 2025  15:57

Že ji našel už mrtvou? Žalobce rozcupoval obhajobu, 17 let za vraždu ženy platí

Muž z Písecka si odpyká 17 let vězení za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Muž matku dvou svých dospělých...

4. listopadu 2025  12:57

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:44

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu u domu. Jeden muž je zraněný

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v obci na Jindřichohradecku, kde vybuchla propanbutanová láhev. Zraněného šestašedesátiletého muže transportoval vrtulník záchranářů do nemocnice.

3. listopadu 2025  15:52

Děti dnes hůř komunikují a jsou vyděšené. Na táborech máme i panické ataky, líčí pedagog

Premium

Čtyřiatřicet let vedl Josef Musil Dům dětí a mládeže v Táboře. I proto může porovnat, jak se za tu dobu změnily zájmy dětí i jejich přístup k životu. „Úplně základní věc je, že je jim stále nejlépe v...

3. listopadu 2025

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Soud uložil čtyřiapadesátiletému muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů použil oheň. Při předchozím líčení chtěl...

3. listopadu 2025  8:56,  aktualizováno  13:21

Stavba mostu na půl roku přetne vytížený městský okruh v Českých Budějovicích

Kraj hledá firmu, která postaví most Kosmonautů v Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Ten už je ve špatném technickém stavu. Architektonickou soutěž na novou podobu vyhrál příbramský Atelier...

3. listopadu 2025  11:13

Pozor na vtipy, varuje. Při práci na hodinových strojcích nesmí vyprsknout smíchy

Jeho záběr je široký. Zvládne opravit vše od malých dámských hodinek až po věžní hodiny. A to je Miloš Dvořák z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku původně elektromechanik. Letos oslavil v plné kondici...

2. listopadu 2025  11:39

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu....

1. listopadu 2025  9:25

Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd

Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez...

1. listopadu 2025  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.