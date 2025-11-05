Sportovní souboje obou budějovických vysokých škol jsou už celkem tradiční a pořádají se několik let. Vybraní studenti mezi sebou soupeří kromě hokeje i ve fotbale nebo florbale.
„Co se týče sportu, tak je to událost semestru. Bydlím se dvěma kluky z VŠTE a ti se o tom hodně baví. Navzájem se špičkujeme a hecujeme,“ vypráví Petra z Filozofické fakulty JU.
Hokejisté Black Dogs z budějovické VŠTE hlásí vysoké ambice
Poslední bitva dopadla v únoru lépe právě pro Jihočeskou univerzitu, ta vyhrála 5:4. Favoritem by však měl být podle papírových předpokladů tým z VŠTE, který jako Black Dogs Budweis v posledních letech patří mezi nejlepší v české univerzitní lize.
„Motivace obhájit tento úspěch je veliká. Nejde ale jen o sportovní výsledek, univerzitní sport přináší možnost vytvořit výjimečnou energii, přivést naše studenty na jedno místo do Budvar arény, fandit a podpořit tak univerzitní soudržnost,“ shrnula mluvčí JU Edita Kadlecová.
Vyrovnanou bitvu očekávají i studenti. „Hráči VŠTE hrají v úterý univerzitní ligu proti ČVUT, takže druhý den budou unavení. Jihočeská bude mít zase šanci,“ tuší Petra.
Její spolužák Slavomír vnímá, že sport má na univerzitě silnou pozici a souboje škol jsou velmi populární. „Poslední týden se ve škole řeší, kdo půjde na hokej a kdo vyhraje. Po zápase se často zmiňují jména těch nejlepších, jsou to chvíle slávy, ale jinak asi přímo hvězdy nejsou. I když my studujeme na filozofické fakultě a tam moc sportovců není,“ dodává.
V areálu obou vysokých škol zvou na hokejový souboj plakáty, událost se řeší na sociálních sítích. A těší se i studenti mladší z obou škol, tedy VŠTE. „Obzvlášť v Budějovicích je hokej důležitý a mezi školami je rivalita. S kamarádkami se půjdeme podívat. Těším se na hokej a možná vyrazíme i na párty po zápase,“ usměje se studentka Sára z prvního ročníku.
Pár hráčů z univerzitního týmu zná a na tribuně Budvar arény jim bude fandit. „Někteří jsou hezcí kluci a trochu jinak se na ně pak ve škole kouká,“ přiznává.
Fanoušci vyrazí na hokej pochodem
Kromě sportovního významu má akce přirozeně i ten společenský. Na stadion se chodí pochodem. Od knihovny kampusu JU vyrazí fanoušci této vysoké školy hodinu před duelem. Studenti díky akci tráví spolu čas i mimo lavice a následně se jdou bavit i do města. Na afterparty ve společenském sále Metropolu vystoupí interpreti jako Majk Spirit, Rohony a DJ Melvin Coxx.
Na hokejové zápasy v předchozích letech dorazilo zhruba dva a půl tisíce diváků. „Atmosféra při utkání je skvělá, pro borce na ledě je to odměna. A pro všechny účastníky i obě školy je to prestižní věc,“ myslí si Michaela, která se zajímá o univerzitní hokej a život na VŠTE.
Univerzitní liga? Chceme ji přiblížit zámoří, říká kouč finalistů. Už se ozývá i svaz
Univerzitní sport a hokej zvlášť je stále populárnější a zažívá značný vzestup. „Derby škol je velká příležitost pro kluky zahrát si před velkým publikem, což se jim jindy nepoštěstí. Někteří se mohou celkově díky univerzitnímu týmu k hokeji znovu vrátit,“ podotýká.
Vstupenky jsou v prodeji přes stránky týmu Black Dogs Budweis, a to buď za 250 korun pouze na utkání, či za 590 korun včetně vstupu na afterparty.
V zámoří má univerzitní sport také daleko větší prestiž. „Důležité je, aby všichni cítili sounáležitost, že celá škola funguje jako tým. Snažíme se, aby hráči nebyli prezentováni jako namyšlení hrdinové, ale ostatní věděli, že dávají sportu všechno a je to dřina. Nebo že kluk vedle tebe v lavici přijel ve tři ráno v noci z Ostravy, ale v osm už je na přednášce,“ tvrdí David Oulík, trenér celku Black Dogs Budweis.
Myšlenka univerzitního derby se mu moc líbí. „Je to velké zpestření sezony a show. Přijdou třeba tři tisíce diváků, všechny to baví,“ hlásí.
Nabízí se otázka, jestli by Jihočeská univerzita neměla mít do budoucna vlastní tým, nebo aby se obě budějovické školy spojily.
„Takové myšlenky padají, ale to se musí domluvit vedení škol mezi sebou. Kdyby vznikl zajímavý a silný tým, tak bych se tomu nebránil. I vedení soutěže však zatím prosazuje strategii jeden tým, jedna škola. Navíc jsme na poměry soutěže malé město a malé školy, tak je otázka, jestli bychom dali dohromady dva silné týmy,“ přemítá