Ve Vyšném u Krumlova kácí stromy. Bývalá kasárna tam změní na novou čtvrť

V chátrající lokalitě, kde chce město do dvaceti let vystavět novou městskou čtvrť, se dělníci pustili do rozsáhlé obnovy zeleně. Ta má celou oblast zvelebit a připravit půdu pro budoucí výstavbu.

Nyní se pracuje hlavně ve východní části bývalých kasáren. Tu má v budoucnu, podle plánů na výstavbu nové čtvrti s názvem Nový Dvůr, protínat zelený pás parku.

Odborná firma tak podle arboristického posudku kácí nemocné, napadené, uschlé a nebezpečné stromy či náletové dřeviny. „Chceme, aby byl prostor otevřený a vyčištěný. Nicméně nekácí se všechno a k zásahům přistupujeme citlivě. Ponechávají se perspektivní stromy jako třeba mladé buky. Určitě tu nevznikne planina, budou se zde vysazovat i nové stromy a keře,“ říká Jan Štěpánek z krumlovského odboru investic, který vede projekt Nového Dvora.

S kácením stromů souvisí i řada rizik. Město se proto rozhodlo přístup do lokality omezit a do konce února bude areál uzavřený.

Český Krumlov chce v horizontu patnácti až dvaceti let ve Vyšném postavit desítky rodinných domů, dvě stě bytů, školku i domov pro seniory s kapacitou 120 lůžek. Nová čtvrť by tak mohla nabídnout bydlení až třem tisícům lidí a město si od ní slibuje změnu trendu v úbytku obyvatel, se kterým se potýká již přes dvacet let.

Plány města na výstavbu nových domů se zamlouvají i místním. Jisté pochyby však neskrývají.

„Určitě je to třeba, město byty potřebuje a kasárny jsou bez využití opravdu dlouho. Plány na jejich obnovu tu už sice byly, ale nikdy to nedopadlo. Bojím se, že to tak skončí i s tímto projektem,“ tuší Růžena Závodská, majitelka penzionu Závodský, který stojí blízko Vyšného.

Staví se i Krumlovský Vltavín

Krumlov chce s výstavbou Nového Dvora začít co nejdříve. Start ale závisí na dokončení nového územního plánu. Ten by měl být hotový letos a vedení města věří, že práce na konkrétních projektech začnou do konce roku. „První bytový dům a část rodinných domů chceme projektovat ještě letos,“ dodává místostarosta Zbyněk Toman (ODS).

Aby lokalita nebyla po dobu výstavby pustá, město se rozhodlo její část otevřít pro veřejnost.

„V pásu zeleně, který území protíná od severu k jihu, chceme dočasně vybudovat chodník, který by umožnil projít celým areálem z vlakového nádraží do Vyšného,“ naznačuje. Celková plocha kasáren je 24 hektarů. Nová čtvrť by měla zabrat čtvrtinu území, aby se zachovalo jeho klidné a příjemné prostředí. Ve zbytku zůstane zeleň.

Celý areál navíc patří městu, což radnici dává výhodnou pozici při jednání s developery o výsledné podobě staveb. V ideálním případě by tak čtvrť měla mít jednotnou identitu a kromě komerčních bytů by v ní developeři měli vybudovat i část bytů městských.

Nový Dvůr však není jediným projektem, pomocí kterého Krumlov chce bojovat s odlivem obyvatel. V areálu bývalé Jitony od roku 2020 vzniká další městská čtvrť. Krumlovský Vltavín, jak se má komplex jedenácti domů jmenovat, staví soukromý investor. Město se ale proto obává, že nebude mít možnost ovlivnit účel nově vzniklých bytů.

„Legislativa nám neumožňuje upravit, na co budou sloužit. Co s nimi vlastníci udělají, je čistě jejich věc,“ sdělil již dříve bývalý místostarosta a současný zastupitel Josef Hermann (KDU-ČSL).

Novou městskou čtvrť budou tvořit domy s visutými zahradami, které nabídnou téměř 200 bytů různých velikostí od 1+kk až po 5+kk. Středem nové čtvrti poteče potok, garáže budou schované pod zemí.