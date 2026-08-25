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Obrněný vůz URNA prorazil vrata vařičů, droga právě bublala v baňce

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  12:01
Obrněné vozidlo Útvaru rychlého nasazení prorazilo uzamčená kovová vrata...

Obrněné vozidlo Útvaru rychlého nasazení prorazilo uzamčená kovová vrata vedoucí na pozemek rodinného domu. Uvnitř pak elitní policisté zadrželi muže a ženu při výrobě pervitinu. | foto: Policie ČR

Obrněné vozidlo Útvaru rychlého nasazení prorazilo uzamčená kovová vrata...
Při domovní prohlídce policisté našli finanční prostředky v různých měnách o...
Při domovní prohlídce policisté našli látky potřebné k výrobě pervitinu.
Policisté při domovní prohlídce u výrobců a dealerů pervitinu našli drogu i...
6 fotografií
Dva muži a jedna žena dokázali za rok vyrobit a prodat vyšší desítky kilogramů pervitinu. Pohybovali se po Jihočeském kraji, pak se přesunuli na Příbramsko. Přestože postupovali velmi obezřetně a měnili i auta, jindřichohradečtí kriminalisté je neztratili. Zadržel je Útvar rychlého nasazení přímo při výrobě drogy.

Obrněné vozidlo Útvaru rychlého nasazení (URNA) prorazilo uzamčená kovová vrata vedoucí na pozemek rodinného domu. Uvnitř pak elitní policisté zadrželi muže a ženu při výrobě pervitinu. Tím vyvrcholila roční práce jindřichohradeckých kriminalistů, která tuto dvojici a jejich kumpána sledovala od loňského srpna.

Trojice měla přesně rozdělené úkoly – šestatřicetiletý muž sám obstarával látky potřebné k výrobě pervitinu a ten pak vyráběl. S tím mu pomáhala jeho třiatřicetiletá partnerka, která pak drogu distribuovala desítkám dalších uživatelů. Hlavním odběratelem byl jejich čtyřiatřicetiletý kamarád. Ten pervitin dál prodával koncovým uživatelům napříč republikou. Komplice o dva dny později zadrželi v centru Českých Budějovic členové jihočeské zásahové jednotky.

Obrněné vozidlo Útvaru rychlého nasazení prorazilo uzamčená kovová vrata vedoucí na pozemek rodinného domu. Uvnitř pak elitní policisté zadrželi muže a ženu při výrobě pervitinu.
Obrněné vozidlo Útvaru rychlého nasazení prorazilo uzamčená kovová vrata vedoucí na pozemek rodinného domu, kde dvojice vyráběla pervitin.
Při domovní prohlídce policisté našli finanční prostředky v různých měnách o celkové hodnotě přesahující v přepočtu více než 600 tisíc korun.
Při domovní prohlídce policisté našli látky potřebné k výrobě pervitinu.
6 fotografií

„Všichni tři obvinění jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. Za obdobnou trestnou činnost byli již v minulosti odsouzeni, což jejich dopadení značně komplikovalo,“ popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

Zpočátku se dvojice pohybovala po Jihočeském kraji, kde si pronajímala pokoje v různých penzionech. Tam vyráběla pervitin a následně se přesouvala jinam. Po několika měsících přesídlila do malé obce na Příbramsku ve Středočeském kraji, kde si pronajala osamoceně stojící rodinný dům.

Velký zátah policistů odhalil varnu drog, pěstírnu i statisíce korun

Postupovali obezřetně, proto nebylo jednoduché jejich úkryt vypátrat. Žena využívala pronajaté auto, které pravidelně odstavovala na parkovišti v Milevsku. Odtud ji vyzvedával její partner jedním ze svých čtyř vozů. Před každým odjezdem z místa bydliště, ale i v Milevsku, opakovaně projížděl obcí i okolím vysokou rychlostí a různými směry, aby policistům co nejvíce ztížil případné sledování.

Při prověřování případu kriminalisté zjistili, že přestože ani jeden z dvojice nebyl nikde zaměstnaný, vedli nadstandardní životní styl. Kupovali si drahé oblečení, elektroniku, financovali zahraniční dovolené v drahých destinacích, navíc vlastnili několik vozidel renomovaných značek. Jen za nájem rodinného domu i pronájem auta platili desítky tisíc korun měsíčně.

VIDEO: Pro obchodníky s kilogramy drog si přišlo policejní komando

Konečně v polovině srpna mohlo dojít na zadržení. Zákrok elitní jednotky byl tak rychlý, že se podařilo důkazně zajistit i samotnou výrobu drogy, aniž by došlo k jejímu znehodnocení.

Policisté tak při následné domovní prohlídce zajistili mimo jiné 18 gramů pervitinu, nejméně 1,5 litru ještě horkého matečního roztoku, nejméně tisíc gramů efedrinu a další suroviny a vybavení určené k výrobě a distribuci pervitinu. Dále našli peníze v různých měnách o celkové hodnotě přesahující v přepočtu více než 600 tisíc korun. Ve vozidle obviněné pak bylo 10 ampulí obsahujících testosteron a několik balení trenbolonu.

Za rok, co je kriminalisté sledovali, vyrobili vyšší desítky kilogramů pervitinu.

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