Obrněné vozidlo Útvaru rychlého nasazení (URNA) prorazilo uzamčená kovová vrata vedoucí na pozemek rodinného domu. Uvnitř pak elitní policisté zadrželi muže a ženu při výrobě pervitinu. Tím vyvrcholila roční práce jindřichohradeckých kriminalistů, která tuto dvojici a jejich kumpána sledovala od loňského srpna.
Trojice měla přesně rozdělené úkoly – šestatřicetiletý muž sám obstarával látky potřebné k výrobě pervitinu a ten pak vyráběl. S tím mu pomáhala jeho třiatřicetiletá partnerka, která pak drogu distribuovala desítkám dalších uživatelů. Hlavním odběratelem byl jejich čtyřiatřicetiletý kamarád. Ten pervitin dál prodával koncovým uživatelům napříč republikou. Komplice o dva dny později zadrželi v centru Českých Budějovic členové jihočeské zásahové jednotky.
„Všichni tři obvinění jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. Za obdobnou trestnou činnost byli již v minulosti odsouzeni, což jejich dopadení značně komplikovalo,“ popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.
Zpočátku se dvojice pohybovala po Jihočeském kraji, kde si pronajímala pokoje v různých penzionech. Tam vyráběla pervitin a následně se přesouvala jinam. Po několika měsících přesídlila do malé obce na Příbramsku ve Středočeském kraji, kde si pronajala osamoceně stojící rodinný dům.
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Postupovali obezřetně, proto nebylo jednoduché jejich úkryt vypátrat. Žena využívala pronajaté auto, které pravidelně odstavovala na parkovišti v Milevsku. Odtud ji vyzvedával její partner jedním ze svých čtyř vozů. Před každým odjezdem z místa bydliště, ale i v Milevsku, opakovaně projížděl obcí i okolím vysokou rychlostí a různými směry, aby policistům co nejvíce ztížil případné sledování.
Při prověřování případu kriminalisté zjistili, že přestože ani jeden z dvojice nebyl nikde zaměstnaný, vedli nadstandardní životní styl. Kupovali si drahé oblečení, elektroniku, financovali zahraniční dovolené v drahých destinacích, navíc vlastnili několik vozidel renomovaných značek. Jen za nájem rodinného domu i pronájem auta platili desítky tisíc korun měsíčně.
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Konečně v polovině srpna mohlo dojít na zadržení. Zákrok elitní jednotky byl tak rychlý, že se podařilo důkazně zajistit i samotnou výrobu drogy, aniž by došlo k jejímu znehodnocení.
Policisté tak při následné domovní prohlídce zajistili mimo jiné 18 gramů pervitinu, nejméně 1,5 litru ještě horkého matečního roztoku, nejméně tisíc gramů efedrinu a další suroviny a vybavení určené k výrobě a distribuci pervitinu. Dále našli peníze v různých měnách o celkové hodnotě přesahující v přepočtu více než 600 tisíc korun. Ve vozidle obviněné pak bylo 10 ampulí obsahujících testosteron a několik balení trenbolonu.
Za rok, co je kriminalisté sledovali, vyrobili vyšší desítky kilogramů pervitinu.