Místo chátrajícího výměníku v Českých Budějovicích by mohl stát vysoký dům, což odmítají lidé z okolí. Nelíbí se jim zahušťování lokality komerčními stavbami. Navrhují tam komunitní centrum nebo ordinace. Námětů na využití prostoru je ale víc, ujistil náměstek primátorky.

Petici proti nahrazení nefunkčního výměníku osmipatrovým bytovým domem podepisují někteří obyvatelé budějovického Pražského sídliště. Odpor vyvolala informace, že se mezi trávníky a stromy v Plzeňské ulici, kde stojí chátrající nízká budova, připravuje nová stavba.

Případ má podobný scénář jako u výměníku v nedaleké Hálkově ulici, který také nahradil bytový dům. I tam lidé protestovali. Ale neuspěli a do nových bytů se tam stěhují první nájemníci.

„Pokud chce město využít nepotřebný výměník, mohlo by v něm provozovat komunitní centrum, ordinace či dětskou skupinu. A nelikvidovat park a nezahušťovat lokalitu komerčními stavbami,“ míní autorka petice a místní obyvatelka Miloslava Duřtová. Petice vznikla před pár dny a má zatím několik desítek podpisů.

Vedle výměníku stojí panelové domy.
Autorka petice navrhuje, že by ve výměníku mohlo být komunitní centrum nebo ordinace.
Výměník stojí uprostřed trávníku obklopený stromy. Nejbližší panelový dům je vzdálený pár desítek metrů.
Výměník stojí uprostřed trávníku obklopený stromy.
Nepřejeme si další výstavbu v lokalitě. Místo jsme si vybrali především pro blízkost řeky a zeleně. Další zabetonování okolí. Za pár korun se prodávají městské pozemky na stavby investičních bytů. To jsou některé argumenty odpůrců.

Podle některých kritiků je postup města, pokud atraktivní pozemek prodá soukromému investorovi, nehospodárný. Upozorňují na to, že developeři sledují jen zisk a vydělávají na stavbách drahých bytů na úkor zeleně a veřejného prostoru. Lokalita leží blízko řeky Vltavy na okraji sídliště, jehož centrum tvoří náměstíčko s restaurací Juvel a obchody. Minulé vedení města slíbilo tento prostor revitalizovat.

Lidé bojují proti stavbě domu v Budějovicích. Jenže jeho byty už se prodávají

O stavbě bytového domu na místě výměníku jednala letos v únoru metropolitní komise města, která spolupracuje s radními. Vizualizaci uvažované stavby Residence Riverston předložila kancelář BK architektů Jiřího Brůhy a Václava Krampery. Podle některých členů komise jde o zajímavě řešenou terasovitou budovu, která nepřečnívá okolní domy.

Náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS), který se zúčastnil diskuse, upozornil, že šlo jen o vizi. Námětů, jak využít prostor s výměníkem, je víc. Pozemek přitom stále patří městu a změnu vlastníka musí schválit radní a zastupitelé.

Nové byty u chráněných rybníků. Za budějovickým sídlištěm Máj chtějí stavět

„Na komisi jsme se dohodli, že případná stavba bytového domu tu musí splňovat množství podmínek. Například společně s projektem se musí řešit místní doprava, křižovatka, parkování i bezpečnost chodců. Také lepší využití okolních veřejných prostor a přilehlé cyklostezky. A dům by měl nabídnout veřejnosti třeba kavárnu,“ myslí si Bureš.

Plánovaná revitalizace náměstíčka u Juvelu se podle něj zastavila na potřebě oprav podzemí pod lokalitou, kde vedou už vyžilé inženýrské sítě. A také na nutnosti vylepšit parkoviště. Tím se celý projekt zkomplikoval a proti plánům minulého vedení radnice navýšil investici. Zatím na to nejsou peníze.

