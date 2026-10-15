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Když nezačne pršet, můžeme se jít doslova pást, varuje rybář před rokem 2027

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  17:00

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Výlov Myslivny v Netolicích na Prachaticku. (14. října 2026) | foto: MAFRA

V jihočeských rybnících zůstala někde jen třetina vody. Výlovy začaly, ale rybáři je často o týdny odkládají. Také už vědí, zda bude na Vánoce dostatek kaprů a jestli budou muset zdražovat a o kolik. Velkou neznámou je ale sezona v příštím roce. Může být hodně kritická, pokud nezačne hodně pršet a sněžit. V rybnících místo vody roste tráva.

Sychravé a šedivé středeční ráno doprovázelo tři desítky mužů v nepromokavých oděvech při výlovu rybníka Myslivna v Netolicích na Prachaticku. Náladu měli dobrou a z nevelkého rybníka tahali kapry v příjemném tempu. Z Myslivny rybáři z Protivína a Krajského školského hospodářství slovili přibližně 80 metráků.

Nad letošními výlovy jsou ale obavy z dlouhodobého sucha. Vody v rybnících výrazně ubylo, někde zůstala jen třetina běžného stavu. Chybí nejen v sádkách, ale také v přítocích a potocích. Rybáři proto přepouštějí vodu mezi jednotlivými nádržemi podle aktuální potřeby. Už nyní dokážou odhadnout, jak to bude vypadat na Vánoce a kolik bude stát kilo kapra.

Jsem tady 46 let a nepamatuji, aby nebyla voda na sádkách a vyschly i přítoky a potoky.

Lubomír Zvonařředitel Rybářství Nové Hrady k aktuální situaci

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