Sychravé a šedivé středeční ráno doprovázelo tři desítky mužů v nepromokavých oděvech při výlovu rybníka Myslivna v Netolicích na Prachaticku. Náladu měli dobrou a z nevelkého rybníka tahali kapry v příjemném tempu. Z Myslivny rybáři z Protivína a Krajského školského hospodářství slovili přibližně 80 metráků.
Nad letošními výlovy jsou ale obavy z dlouhodobého sucha. Vody v rybnících výrazně ubylo, někde zůstala jen třetina běžného stavu. Chybí nejen v sádkách, ale také v přítocích a potocích. Rybáři proto přepouštějí vodu mezi jednotlivými nádržemi podle aktuální potřeby. Už nyní dokážou odhadnout, jak to bude vypadat na Vánoce a kolik bude stát kilo kapra.
Jsem tady 46 let a nepamatuji, aby nebyla voda na sádkách a vyschly i přítoky a potoky.