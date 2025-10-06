Nad rybáři nesmí létat cizí drony, po roční pauze pustí diváky na výlov Rožmberka

  9:24
Jihočeská rybářství začínají s podzimními výlovy. Ty jsou zajímavou podívanou pro lidi, kteří mohou obdivovat náročnou práci rybářů. Na hrázích ochutnají speciality z ryb nebo si je mohou koupit domů. Ceny zůstávají stejné jako vloni. Kilo kapra se pohybuje od 95 do 119 korun.

Výlovy jihočeských rybníků. Fenomén, za kterým přijíždějí nejen Češi z celé republiky, ale i turisté z dalších zemí. Jihočeští rybáři to vědí a patřičně si to hodlají s diváky v následujících týdnech vychutnat.

Na hlubockých rybnících je už po ránu vidět typická podzimní mlha a cítit zima. Nicméně je to něco, co se právě v této době hospodářům líbí. „Je to dobře v tom, že se ochladí voda. Rybám se zpomalí metabolismus, dýchání a voda se také vyčistí od řas a bakterií,“ popsal Aleš Kříž, zootechnik z Rybníkářství Hluboká. „Výlov je pak snazší jak pro nás, tak právě i pro ryby,“ dodal.

Jako první se tam chystají 6. října na výlov většího rybníka Voblánov u Dívčic na Českobudějovicku. Ale jak Kříž dodal, do práce se už pustili i na menších vodních plochách.

Velká sláva se chystá na Bezdrevu u Hluboké nad Vltavou, a to od 26. října do konce měsíce. Kromě toho pořádají 28. října tradiční rybářské slavnosti na hrázi. „Ryby lze zakoupit u každého výlovu, u Bezdreva ale navíc budou i další stánky,“ popsal Kříž.

Výlovy na jihu Čech

  • Voblánov, Dívčice 6. 10.
  • Haklovský Starý, Č. Bud. 14. 10.
  • Rožmberk, Třeboň 17.–19. 10.
  • Bezdrev, Hlub. n. V. 26.–29. 10.
  • Bezdrev – slavnosti 28. 10.
  • Horusický, Ves. n. L. 29.–31. 10.
  • Svět, Třeboň 3.–5. 11.
  • Dvořiště, D. Slověnice 3.–6. 11.
  • Blatec, Dívčice 6. 11.
  • Vlhavský, Dubné 18. 11.
  • Domin, Č. Budějovice 19. 11.

U kapra už několik let neměnili cenu, takže i letos si ho zájemci budou moci pořídit za 95 korun za kilogram v první třídě a za 102 korun ve výběru. Kromě toho bude otevřená i prodejna přímo v Hluboké. A stejnou cenu předpokládají také na Vánoce. V nabídce budou také další druhy jako například štika, candát, amur nebo tolstolobik.

Předpokládaný objem výlovu je 250 tun kapra a asi 100 tun ostatních ryb. „Vzhledem k tomu, že Bezdrev se loví jednou za dva roky, je klidně možné, že potokem připluly i další ryby, které se zde pak přemnoží,“ dodal Kříž. Připomněl také loňské povodně, kdy jim naopak část ryb odplavala do Vltavy.

Na Rožmberku u Třeboně na Jindřichohradecku loni lovili bez přítomnosti diváků. Důvodem byly právě povodně. O to bohatší a svátečnější by to mohlo být letos. „Začínáme v sedm ráno v pátek 17. a pokračujeme do neděle 19. října,“ řekl Vladimír Kukačka, člen představenstva Rybníkářství Třeboň. Očekávají až 15 tisíc diváků.

Přichystali doprovodný program, prodej ryb a jiných dobrot bude samozřejmost. V nabídce je i exkurze, kdy po úvodních informacích o rybníkářství a historii budou hosté společně s komentátorem sledovat vlastní výlov a jednotlivé činnosti rybářů.

Zájemci mohou také vyrazit do muzea rybníkářství na hrázi, které bude v tyto dny otevřené. Pro ty, kteří přicestují z větší dálky, je už tradičně přichystané parkování včetně sektoru pro karavany. Na problém mohou narazit příchozí, kteří chtějí zdokumentovat výlov pomocí dronů přímo nad hlavami rybářů. To je totiž zakázané.

Nevod, kádiště, brakoviště. Když na Rožmberku loví ostřílení rybáři

„Museli by předem požádat o dovolení,“ připomněl Kukačka. Důvodem je možná srážka či porucha a ohrožení samotných rybářů. „V minulosti nám tady některé křižovaly nad výlovem a bylo riziko, že se srazí a spadnou,“ vysvětlil.

Hospodáři na Rožmberku letos očekávají 100 tun ryb, z čehož 90 procent bude tvořit třeboňský kapr. „Držíme cenu jako loni, to je 119 korun za kilo,“ připomněl Kukačka. Jestli se něco do Vánoc změní, to se ještě upřesní.

Atraktivní doprovodné dění se chystá také u výlovu rybníka Svět u Třeboně, a to od 3. do 5. listopadu. I zde bude možné ochutnat rybí dobroty a koupit kapra domů. Naopak dílčí potíže mohou nastat u rybníka Horusický u Veselí nad Lužnicí. „Když je moc lidí, je tu problém zaparkovat a my máme potíže s naší technikou,“ uvedl.

OBRAZEM: Výlovy rybníků začínají. Kaprů bude na Vánoce dost, vzkazují rybáři

Živo bude také na Vrbenských rybnících nedaleko Budějovic. Pracovníci Lesů a rybníků města Českých Budějovic mají v plánu například 19. listopadu výlov rybníka Domin. Kapr bude stát na místě 95 korun za kilo a ve výběru 105 korun.

Podle šéfa Jihočeské centrály turistického ruchu Petra Soukupa jsou výlovy unikátním zážitkem, který mohou jižní Čechy nabídnout. „Turisté přijíždějí spíše na jednodenní výlet. Současně tu mohou stihnout navštívit i další zajímavosti,“ zmínil.

7. října 2022
Nad rybáři nesmí létat cizí drony, po roční pauze pustí diváky na výlov Rožmberka

Je třeba slyšet dobré příběhy. Házenkář Wildt pokořil rakovinu, v extralize zase pálí

Premium

Pár dnů před Vánocemi ho s týmem čekal důležitý zápas. Ležel v horečkách, trápil se s ošklivým kašlem, za noc propotil dvě trička. Před duelem si nechal dát kapačku, aby mohl nastoupit. V utkání...

4. října 2025

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

