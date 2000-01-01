náhledy
Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá zhruba sto tun ryb, převážně kaprů. Na výlov, který potrvá do neděle, se přijedou podívat desítky tisíc lidí z celé republiky. Pro ně bude připravený program na hrázi.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Minulý rok byl výlov pro veřejnost uzavřený kvůli předchozím povodním a podmáčenému terénu. Rybník Rožmberk pomohl zadržet velkém množství vody a díky tomu Lužnice dál po proudu nenadělala tak výrazné škody.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Lidé z hráze sledují náročnou práci rybářů, kteří pracují v bahně a ve studené vodě. „Přijeli jsme sem celá parta ze středních Čech. Já jsem třeba na výlovu úplně poprvé. Je to krásné pozorovat rybáře při práci, jak každý ví, co má dělat,“ hodnotil jeden z přihlížejících.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Největší podíl vylovených ryb bude tvořit kapr. Stále se jedná o rybu, po níž je ve střední Evropě největší poptávka,“ uvedl pro ČTK předseda představenstva Rybářství Třeboň Jan Hůda. Živé ryby si budou moci lidé koupit rovnou na hrázi.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na výlov přijíždějí lidé z celé republiky. Ti mohou na hrázi ochutnat řadu rybích dobrot připravovaných přímo na místě. Kromě rybí polévky, filetů z ryb a kapřích hranolek, mohou vyzkoušet také řízky Třeboňských baštýřek.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zájemci mohou navštívit také nové Rybářské muzeum Rožmberk, které se nachází na hrázi rybníka Rožmberk. Je zaměřené na historii rybářství a rybnikářství.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Protože na výlov přijedou tisíce lidí, musejí organizátoři ve spolupráci s policií udělat úpravy v dopravě. Komunikace v okolí rybníka budou dočasně jednosměrné. Příjezd je směřovaný jako každý rok po trase ve směru od Třeboně, za železničním přejezdem řidiči odbočí vpravo na obec Lužnice, kdy místo vjezdu k výlovu bude označené poutačem. Výjezd vede na hlavní tah a obec Přeseka.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Parkování pro návštěvníky je zajištěné na placeném parkovišti. Platí přísný zákaz parkování vozidel na přilehlých polích, lesních cestách či jinde z důvodu bezpečného průjezdu ostatních vozidel, především pro možný průjezd vozidel záchranných složek.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
O výlov Rožmberka je tradičně obrovský zájem. Po roční pauze se očekává rekordní návštěvnost. Policisté upozorňují, že by si návštěvníci měli uvědomit, že místo může být velmi přetížené. „Zloději mají možnost zmizet v davu a pátrání po nich je pak komplikované,“ připomíná jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Rožmberk postavil Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Největší český rybník stojí severně od Třeboně na řece Lužnici a byl postaven v letech 1584–89 za Viléma z Rožmberka.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na stavbě hráze, která je dlouhá téměř dva a půl kilometru, široké u paty 60 až 80 metrů a vysoké až 12 metrů, pracovalo pět let asi 800 lidí. Hráz je porostlá místy ještě původními duby. Vede po ní červená turistická značka a cyklostezka, po níž od jara do podzimu projíždí tisíce kolařů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Výlov Rožmberka, který má plochu 647 hektarů, patřil i v historii k vyhledávaným atrakcím. Za první republiky na něj jezdil také prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Autor: Petr Lundák, MF DNES