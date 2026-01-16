Na Budějovicku vykolejila při posunu cisterna, vlaky u nehody musejí zpomalit

  13:44
Ve Včelné u Českých Budějovic vykolejil v pátek kolem oběda nákladní cisternový vagon. Při incidentu se nikdo nezranil a nedošlo k úniku chemické látky.
Při posunu ve Včelné vykolejila cisterna. | foto: Správa železnic

Nehoda se stala na trati z Českých Budějovic na jih k rakouským hranicím u vlakové stanice Včelná.

Při posunu ve Včelné vykolejila cisterna.

„Provoz je zastaven, na místo míří hasiči Správy železnic,“ uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

České dráhy na svém webu informovaly, že místo vlaků budou vozit cestující autobusy. Provoz na trati měl být zastaven do 15 hodin.

Ve 13.30 hodin Kavka upřesnil, že provoz byl obnovený po jedné koleji s omezením rychlosti kolem místa události.

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

Poslední vážná nehoda na železnici se na jihu Čech stala loni 20. listopadu. Na trati u Zlivi na Českobudějovicku se po srážce rychlíku s osobním vlakem zraněno 47 lidí, z nichž čtyři utrpěli těžká a devět středně těžká zranění.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

