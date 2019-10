Obří medvěd se přesunul z Prahy do Českého Krumlova. I tam ho zakázali

16:05 , aktualizováno 16:05

Radní v Českém Krumlově v pondělí ve vyhlášce o pouličním umění nově zakázali vystoupení ve zvířecích kostýmech a bublináře. Ve městě se o víkendu totiž objevili lidé převlečení do kostýmu ledního medvěda a bublinář, kteří se fotografují s turisty a vybírají od nich za to peníze. Přesunuli se do města z Prahy, jež taková vystoupení zakázala nedávno.