Mladý muž stihl jen za srpen vybrat boxy na Českobudějovicku, Táborsku, Prachaticku, ale zavítal i na Vysočinu.
„Jako bývalý zaměstnanec firmy, která vlastní výdejní boxy po celé republice, zneužil svých znalostí týkajících se vybírání a mechanismu otevírání schránek u boxů, do kterých objednával zboží, které pak vybíral a následně rozprodával,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Zaměřil se na drahou elektroniku, luxusní mobilní telefony, notebooky a příslušenství k nim. Tedy ochranná skla, kryty, různé kabely i paměťové karty. V jeho rukách skončily i sběratelské kartičky určené převážně dětem, ale i parfémy.
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Kriminalisté aktuálně pracují s minimálně dvaceti případy podvodného otevření schránek u výdejních boxů se škodou, která přesahuje dva miliony korun.
„Českobudějovičtí kriminalisté mladého muže obvinili ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací,“ upřesnila mluvčí.
Případem se dále zabývají a je pravděpodobné, že jak počet případů, tak škoda způsobená firmě bude ještě vyšší. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Muž je dále vyšetřovaný vazebně.
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25. listopadu 2025