Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Posílal si luxusní zboží do boxů, pak je vybíral bez placení. Škoda je dva miliony

Autor:
  9:19

Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže, který si nechával posílat do výdejních boxů nejen v Jihočeském kraji drahou elektroniku. Schránky vybíral bez placení, kdy využil toho, že dříve pracoval pro firmu vlastníci výdejní boxy. Zboží dál prodával a způsobil škodu přes dva miliony. Soudce ho poslal do vazby.

Mladý muž stihl jen za srpen vybrat boxy na Českobudějovicku, Táborsku, Prachaticku, ale zavítal i na Vysočinu.

„Jako bývalý zaměstnanec firmy, která vlastní výdejní boxy po celé republice, zneužil svých znalostí týkajících se vybírání a mechanismu otevírání schránek u boxů, do kterých objednával zboží, které pak vybíral a následně rozprodával,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Zaměřil se na drahou elektroniku, luxusní mobilní telefony, notebooky a příslušenství k nim. Tedy ochranná skla, kryty, různé kabely i paměťové karty. V jeho rukách skončily i sběratelské kartičky určené převážně dětem, ale i parfémy.

Série vloupání do výdejních boxů. Mladíci kořist přeprodávali, zadržela je policie

Kriminalisté aktuálně pracují s minimálně dvaceti případy podvodného otevření schránek u výdejních boxů se škodou, která přesahuje dva miliony korun.

„Českobudějovičtí kriminalisté mladého muže obvinili ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací,“ upřesnila mluvčí.

Případem se dále zabývají a je pravděpodobné, že jak počet případů, tak škoda způsobená firmě bude ještě vyšší. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Muž je dále vyšetřovaný vazebně.

25. listopadu 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

Sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. Lidem se vybavují vraždy, volají policii

Klesající hladina orlické vodní nádrže odhalila na mnohých místech i staré...

Klesající hladina orlické přehrady odhaluje v bahně a písku i zrezavělé sudy. Lidé si ještě dobře pamatují na sérii brutálních, tzv. Orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své...

Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

Výročí na výročí. Na mejdanu trabantů obdivovali pankáče na vzduchu

30. Trabant sraz Vrbno

Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se...

Posílal si luxusní zboží do boxů, pak je vybíral bez placení. Škoda je dva miliony

ilustrační snímek

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže, který si nechával posílat do výdejních boxů nejen v Jihočeském kraji drahou elektroniku. Schránky vybíral bez placení, kdy využil toho,...

11. září 2026  9:19

Blíží se „nechtěné“ derby. Budějovické Dynamo a Písek řeší i spory o hráče

Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.

Smutné derby. Na tom se shodnou obě strany. Poprvé se totiž střetnou A-týmy budějovického Dynama a Písku v ligovém utkání ve stejné soutěži. Třetiligový duel začne v Písku v pátek od 18 hodin. A bude...

11. září 2026  8:28

Nejrychlejší dobíjecí stanice je u hranic. Elektroauto „natankujete“ za pár minut

Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší...

U hranic s Rakouskem od čtvrtka funguje nejsilnější dobíjecí stanice pro elektromobily v Česku. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku společnost E.ON zprovoznila dobíječku s výkonem 600 kW. Zároveň je...

10. září 2026  16:47

Nemáte je v mrazáku? Inspekce našla v kuřecích paličkách z Lidlu salmonelu

Bakterie salmonely našli inspektoři v chlazeném výrobku s názvem Grill & Fun.

Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně...

10. září 2026  15:01

Vzácný Závišův kříž z vyšebrodského kláštera v sobě skrývá další relikvii, tvrdí vědci

Závišův kříž, dvouramenný relikviářový kříž ze 13. století, nejcennější poklad...

Závišův kříž z vyšebrodského kláštera, v němž je údajně ukryt úlomek z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus, v sobě ukrývá druhou relikvii. Na čtvrtečním mezinárodním sympoziu ve Vyšším Brodě...

10. září 2026  12:19

Skalák otevřeně o Dynamu: Trenér nechtěl být loutka. Nechápu, proč to majitelka drží

Premium
Jiří Skalák se raduje z gólu se spoluhráči z Českých Budějovic (24. září 2025).

Tři roky v Českých Budějovicích by mu vydaly na celou knihu zážitků a zkušeností. A byla by to pořádně silná vazba. Bývalý reprezentační záložník Jiří Skalák zažil Dynamo v jeho nejhorších sezonách,...

10. září 2026

Rozdíloví Češi na trhu chybí. Proto bereme cizince, vysvětluje šéf Motoru Bednařík

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Kompletně nový sportovní úsek a další změny. Hokejisté Českých Budějovic vstoupí do nové sezony v extralize s novým trenérským týmem, sportovním manažerem i posilami. Navýšil se i počet cizinců, což...

10. září 2026

Invazní včela původem z Asie překvapila vědce na Šumavě. Tak vysoko? divil se

Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

Nečekaný objev zaznamenali vědci z Jihočeské univerzity při terénním průzkumu pastvin divokých koní na Šumavě. Narazili na čalounici jerlínovou – invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

10. září 2026  9:17

Někdy mají snoubenci milion a chtějí ho celý utratit za svatbu, říká koordinátorka

Premium
Svatební koordinátorka Štěpánka Bendová z Českých Budějovic.

Nevěsty už dávno neoblékají jen bílou a se svatbou pomůže AI. Trendy se posunují. Bohaté zkušenosti má osmačtyřicetiletá Štěpánka Bendová, svatební koordinátorka z jižních Čech. Má za sebou stovky...

9. září 2026

Nebezpečí na odkrytém dně Lipna. Sinice zabily dva psy, potvrdila policie

V lipenské přehradě je málo vody. Bentické sinice se mohou vyskytovat v loužích na březích.

Českokrumlovští kriminalisté uzavřeli prověřování případu úhynu dvou psů z konce května letošního roku v Lipně nad Vltavou. Vyloučili, že by se někdo na smrti dvou teriérů podílel. Příčinou jejich...

9. září 2026  14:19

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Neznámý muž omezoval ve Volyni dívku a chtěl ji odvést. Vyplašila ho reakce svědka

ilustrační snímek

Policisté z Volyně na Strakonicku pracují na dvou případech údajného obtěžování mladistvých dívek neznámým mužem. Zároveň hledají dva svědky, kteří jedné z dívek pomohli.

9. září 2026  11:51

Kluka pošli, kouknu na něj. Dvě slavná jména z NHL zpět v Česku

Marek Hejduk v dresu univerzity Harvard

Potkali se v březnu na hokejové exhibici v Pardubicích. Zahráli si proti sobě, pobavili diváky, stihli se dát i do řeči a zjistit, co je nového. Když se rozhovor stočil k dětem, Milan Hejduk bývalému...

9. září 2026  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×