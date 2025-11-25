Série vloupání do výdejních boxů. Mladíci kořist přeprodávali, zadržela je policie

Autor:
  15:28
Policisté zadrželi tři mladíky, kteří uplynulý měsíc společně vykrádali výdejní boxy na Českobudějovicku. Vloupali se do desítek schránek, ze kterých ukradli věci v hodnotě přesahující 100 tisíc korun. Poškozením schránek pak způsobili škodu za téměř půl milionu korun.

Když dva devatenáctiletí a jeden osmnáctiletý mladík vykrádali v pátek kolem půl třetí ráno boxy v Ledenické ulici v krajském městě, upozornil svědek policii.

Zloději vybrali několik desítek schránek, ze kterých ukradli věci v hodnotě přesahující 100 tisíc korun.
Při vykrádání boxů je zloději poničili. Na plechových schránkách způsobili škodu za 500 tisíc korun.
Operační důstojník na místo vyslal českobudějovické policejní kynology a jejich kolegy z oddělení hlídkové služby.

„Ti zadrželi dva z trojice a také zajistili věci, které chtěli zloději ukrást a dále prodat,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Tak totiž partička fungovala. Vykradli skříňky výdejního boxu a věci dále prodávali. Třetí se sice dal na útěk, ale policisté ho zadrželi. Všechny později obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci.

Zloděj vykrádal výdejní boxy, uklidňoval se při tom skládáním Rubikovy kostky

V tuto chvíli kriminalisté vědí, že jde o čtyři místa, kde se vloupali do desítek skříněk, ze kterých ukradli věci v hodnotě přesahující 100 tisíc korun. Poškozením pak způsobili škodu za bezmála 500 tisíc korun.

„Kriminalisté na tomto případu stále pracují,“ uzavřela mluvčí Krausová.

