Chlapci na útěku z ústavu našli pyrotechniku, jednomu výbuch poranil ruku

  9:24
Útěk dvou nezletilých chlapců z výchovného ústavu skončil dramaticky. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku jednoho zranila nalezená pyrotechnika. Vrtulník ho transportoval do nemocnice. Jeho kamaráda policisté vrátili do ústavu.
foto: Jan Pešek, MF DNES

V sobotu v podvečer vyjížděli policisté do Dolního Dvořiště po ohlášeném výbuchu. V pergole poblíž fotbalových šaten našli zraněného nezletilého mladíka s kamarádem.

„Následně zjistili, že kluci, kteří byli na útěku z výchovného ústavu, našli při svém toulání zábavní pyrotechniku. Při manipulaci s ní, ji jeden zapálil a došlo k výbuchu,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner a dodal, že patrně šlo o pyrotechniku kategorie F2.

Při výbuchu pyrotechniky si kluk poranil dlaň a prsty ruky. Po prvotním ošetření ho vrtulník záchranářů transportoval do nemocnice.

„Mohu potvrdit, že posádka rychlé zdravotnické pomoci společně s Leteckou záchrannou službou JčK zasahovala v Dolním Dvořišti. Záchranáři zde měli v péči dětského pacienta, kterého po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče transportovali do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková s tím, že bližší informace nemůže poskytnout.

Jakmile bude chlapec propuštěný z nemocnice, převezmou si ho pracovníci výchovného ústavu. „Druhého výletníka předali do ústavu policisté,“ doplnil Matzner. Na případu dál pracují policisté z Kaplice.

