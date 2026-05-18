V sobotu v podvečer vyjížděli policisté do Dolního Dvořiště po ohlášeném výbuchu. V pergole poblíž fotbalových šaten našli zraněného nezletilého mladíka s kamarádem.
„Následně zjistili, že kluci, kteří byli na útěku z výchovného ústavu, našli při svém toulání zábavní pyrotechniku. Při manipulaci s ní, ji jeden zapálil a došlo k výbuchu,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner a dodal, že patrně šlo o pyrotechniku kategorie F2.
Při výbuchu pyrotechniky si kluk poranil dlaň a prsty ruky. Po prvotním ošetření ho vrtulník záchranářů transportoval do nemocnice.
„Mohu potvrdit, že posádka rychlé zdravotnické pomoci společně s Leteckou záchrannou službou JčK zasahovala v Dolním Dvořišti. Záchranáři zde měli v péči dětského pacienta, kterého po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče transportovali do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková s tím, že bližší informace nemůže poskytnout.
Jakmile bude chlapec propuštěný z nemocnice, převezmou si ho pracovníci výchovného ústavu. „Druhého výletníka předali do ústavu policisté,“ doplnil Matzner. Na případu dál pracují policisté z Kaplice.