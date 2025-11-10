Oheň a trosky na dvoře po výbuchu plynové lahve. Hasiči ukázali video

  9:32
Hasiči zveřejnili video ze zásahu na Jindřichohradecku, kde výbuch propanbutanové lahve zdemoloval dílnu u rodinného domu. Popáleného staršího muže transportovali záchranáři letecky na Kliniku popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu v Lipolci minulé pondělí odpoledne. Když přijel na místo vůz s velitelem dačické profesionální jednotky hasičů, byl přístavek u domu v plamenech, trosky pokrývaly část dvora.

„Potřebuju se dostat na půdu,“ hlásil kolegům Petr Macek s kamerou na helmě. Pak je vidět, jak prochází půdu a prohlíží poškozenou střechu.

U požáru zasahovali kromě profesionálních hasičů také jejich kolegové z Dačic i dobrovolné jednotky z Dačic, Lipolce a České Rudolce. Dílnu dohasili a trosky rozebrali.

Při výbuchu se zranil šestašedesátiletý muž, kterého pomáhala ošetřovat posádka rychlé zdravotnické pomoci z Dačic a lékařská posádka z Jindřichova Hradce.

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu u domu. Jeden muž je zraněný

„Utrpěl závažné popáleniny. Byl při vědomí a se zdravotníky komunikoval. Záchranáři ho zajistili žilní linkou, podali tišící léky a na postižená místa přiložili sterilní chladivé roušky,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková a dodala, že muže následně vrtulník transportoval na Kliniku popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Příčinu výbuchu řeší vyšetřovatelé hasičů i policistů. „Jednalo se o nedbalostní jednání. Cizí zavinění policisté vyloučili,“ uvedla jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

