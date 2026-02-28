Na Českokrumlovsku se zřítil malý vrtulník, rakouský pilot si poranil ruku

Autor:
  13:07aktualizováno  13:41
Jednomístný vrtulník se před sobotním polednem zřítil nedaleko osady Stradov u Kaplice na Českokrumlovsku. Stroj pilotoval třiasedmdesátiletý Rakušan, který z havárie vyvázl s poraněnou rukou. Nikdo další se při havárii nezranil.
Havárie jednomístného vrtulníku u Kaplice na Českokrumlovsku (28. února 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Podle informací policie pilot pravděpodobně vzlétl z nedalekého Horšova u Omlenice. Z dosud nejištěných důvodů se však krátce po vzletu pokusil přistát na louce a při tomto manévru havaroval.

„Vrtulník pilotoval cizinec ročník 1953, při pádu stroje se zranil. Policisté mu provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem,“ uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová.

Po zdokumentování všech okolností na místě policisté zřejmě předají vyšetřování kolize Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

„Rakouskému seniorovi, který při nehodě utrpěl zranění v oblasti horní končetiny, záchranáři poskytli přednemocniční neodkladnou péči. Následně byl transportován k dalšímu vyšetření do nemocnice v Českém Krumlově,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Petra Kafková.

Dispečer záchranné služby na místo původně pro případ vážného zranění vyslal i záchranářský vrtulník, který byl však ještě před příletem odvolán.

„Pilot byl v době našeho příjezdu již venku z havarovaného stroje, provádíme zachycování unikajících kapalin a zajišťujeme požární dozor,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

Na Českokrumlovsku se zřítil malý vrtulník, rakouský pilot si poranil ruku

28. února 2026  13:07,  aktualizováno  13:41

