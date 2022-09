Padesátitunový jeřáb tahal čerpadlo z vrtu hlubokého přes 300 metrů

„Ještě trošku, ať to přizvedne. Pomalu, pomalu. Budeme to brát po šesti metrech,“ zní pokyny od jednoho ze zaměstnanců Čevaku. Dva pracují v suterénu domku, kde je sem tam zkropí proudy vody z uvolněného potrubí.

Vodohospodářská společnost začala mezi Opatovicemi a Hlubokou nad Vltavou s pravidelnou očistou a údržbou přes 300 metrů hlubokého vrtu. Ten spoluzásobuje České Budějovice pitnou vodou.

„Voda z něj teče do úpravny, která je v areálu čistírny odpadních vod v Hrdějovicích. Odtud pitnou vodu přečerpáváme do vodojemu na Hosíně,“ popsala mluvčí Čevaku Lenka Zimmelová a dodala, že vrt u Opatovic je zřejmě do pátku odstavený a krajské město vodou zásobuje jen úpravna v Plavě. „Což ale nepředstavuje žádný problém, protože ta má dostatečnou kapacitu,“ doplnila.

Aby se dalo čerpadlo vytáhnout ven úzkým otvorem, musel nejdřív přijet padesátitunový jeřáb. Jenže podmáčený terén v okolí vrtu přidělal vodohospodářům ještě před samotnou operací starosti navíc.

Těžký stroj se nakonec povedlo ukotvit až na příjezdové cestě. Po deváté hodině začali technici vytahovat několikadílnou rouru a postupně ji rozebírali na jednotlivé části. Na jejím konci pak vytáhli k údržbě samotné čerpadlo.