U Vrbenských rybníků na okraji Budějovic postaví ptačí pozorovatelnu

„Práce by mohly začít v únoru a skončit v říjnu. Celkové investiční náklady činí zhruba 2,5 milionu korun,“ potvrdil náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Věž bude mít tvar trojbokého jehlanu vysokého necelých deset metrů a má jednoduché přírodní řešení ze dřeva, které přirozeně zapadá mezi rybníky. Zájemci se na vyhlídku dostanou po dřevěných lávkách usazených na kůlech v zemi.

„Vrbenské rybníky se nacházejí nedaleko sídlišť Máj a Vltava a patří mezi oblíbenou návštěvnickou lokalitu. Zarostlé mokřady, vodní plochy a strouhy poskytují útočiště vzácným druhům ptactva. Věřím, že milovníci přírody uvítají možnost sledovat je z pozorovatelny,“ sdělil Klíma.

Vyhlídka je jen jedním z prvků nového návštěvnického zázemí, které má vyrůst v oblasti Vrbenských rybníků. Oblíbený turistický cíl nechá hejtmanství vylepšit ještě malými vyhlídkami, odpočinkovými altány, lavicemi a koši. Přibudou i hnízdní prvky a příbytky pro brouky, ptáky nebo žáby a informační systém.

„O vypsání veřejné zakázky na novou návštěvnickou infrastrukturu rozhodli krajští radní zároveň se zakázkou na pozorovatelnu ptactva. Předpokládáme, že její budování by mohlo začít v prosinci a hotovo by mohlo být do jedenácti měsíců s náklady 6,5 milionu,“ dodal Klíma.