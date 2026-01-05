Chybějící část těla brutálně zavražděné ženy našli v říčce, pomohl služební pes

  9:21
Policisté přidali informace k sobotní vraždě na Strakonicku. Rozplétání činu je dovedlo k říčce Blanici, kde ve vodě našli chybějící část těla zavražděné ženy. Vyšetřování dál pokračuje.
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)

O násilném úmrtí ženy v obci Svinětice na Strakonicku informovali policisté v sobotu na síti X. Bez dalších informací uvedli, že nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

O den později přidali, že případ jihočeští kriminalisté vyšetřují jako vraždu. Obětí je žena středního věku. „Na místě pokračují úkony ohledání místa činu a pátrání po možných stopách,“ napsala policie na síť X.

Novoroční tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy přítele

O pár hodin později přidali další zprávu. „Při pátrací akci po části těla zavražděné ženy označil služební pes po třech kilometrech od vsi krevní stopu u řeky Blanice,“ uvedli policisté. Podle informací CNN Prima News vrah ženě usekl hlavu.

Policisté napsali bez bližších podrobností, že potápěči zásahové jednotky z řeky vynesli chybějící část těla. Rozplétání tohoto zločinu stále pokračuje.

