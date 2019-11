Polehčující okolnosti nepomohly, soud zpřísnil trest za vraždu mačetou

Lukáš Novák vraždil v lednu v chatce u Vodňan na Strakonicku, kde se slavily narozeniny jeho matky. Na oslavu přišel i druh oslavenkyně, která s ním ale měla spory.

Nakonec v chatce zůstal jen Novák a poškozený, začali se hádat. Slovní přestřelka se pak zvrhla ve rvačku.

Novák po potyčce z chatky odešel, po chvíli se ale vrátil a muže napadl mačetou, kterou ho zasáhl do zad a do hlavy. Napadený zemřel na místě v důsledku devastujících zranění. Novák po činu odešel domů, aniž by se snažil přivolat pomoc.

Mladík se k činu přiznal. U českobudějovického krajského soudu, který se případem zabýval v prvním stupni, uvedl, že zavražděný svou partnerku týral a podobně se choval i k jejím dětem.

Řekl také, že si kvůli opilosti téměř nic nepamatuje, jako první ale podle něj zaútočil poškozený.

Novák se mimo jiné přiznal, že občas kouřil marihuanu a v kombinaci s alkoholem mu selhávala paměť. V kritickou dobu měl v sobě jednoho jointa. Živil se hledáním vltavínů.

Za vraždu mu hrozilo deset až osmnáct let vězení, krajský soud mu ale uložil trest pod hranicí trestní sazby. Přihlédl mimo jiné k tomu, že vraždil v důsledku dlouhodobého kumulovaného afektu, spolupracoval s policií a vyjádřil upřímnou lítost.

Novák se proti rozsudku neodvolal. S verdiktem ale nesouhlasilo státní zastupitelství. V odvolání uvedlo, že množství polehčujících okolností není důvodem k uložení mírnějšího trestu.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička se s námitkami žalobkyně ztotožnil. „Dali jsme plně za pravdu argumentům, které uvedla státní zástupkyně,“ vysvětlil, proč trest pro Nováka zpřísnil.

Připomněl, že vražda byla provedena surovým způsobem, motivace navíc spočívala v osobních neshodách. Trest ale vrchní soud uložil na spodní hranici sazby, navíc Nováka zařadil pouze do věznice s ostrahou, které pro jeho nápravu podle soudce postačí.