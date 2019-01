Večírek v chatě skončil napadením mačetou a smrtí, útočník je ve vazbě

Vstupní dveře chatky za obcí Truskovice nedaleko Vodňan na Strakonicku jsou nyní zapečetěné policejní páskou poté, co tam kriminalisté nasbírali potřebné stopy. Okny je ale vidět dovnitř a je jasné, že tam party skončila z minuty na minutu (o vraždě jsme psali zde).

Na pohovce zůstaly bundy, na stole okoralé chlebíčky a na jednom talíři zaschlá krev. Ta je skoro všude, obrovská kaluž musela být na zemi, ale velké skvrny jsou také na gauči a rovněž stříkance na zdi.

„Podle zjištěných a doložených skutečností došlo 20. ledna v brzkých ranních hodinách k slovní rozepři mezi mladším a starším mužem. Během ní mladík napadl soka sečnou zbraní a několika údery vedenými do horní části těla ho zbavil života. Poté z místa utekl,“ popisuje událost jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Policisté z Vodňan dostali první informace v neděli dopoledne a následně se kriminalisté pustili do práce. Podezřelého se podařilo dopadnout brzy, už za několik hodin.

Zda byla oběť na místě už od začátku, nebo přišla až v průběhu večírku, není jasné a policie zatím tyto podrobnosti neoznámila. Ani neupřesnila, jaký byl vztah mezi oběma muži, ale oba se každopádně znali. MF DNES zjistila, že pachatel vedl útok mačetou.

Protože je dřevěná chatka s terasou až za obcí u jablečných sadů, někteří místní se o události dozvěděli až z novin a televize.

„Zrovna se o tom bavíme, ale volal nám to známý z vedlejší vesnice,“ reagují dvě místní ženy.

Totožnost obou hlavních postav znají. Mladší pochází z Truskovic a chata patří jeho rodině. Zavražděný už tam také několik let žil a byl původem ze Slovenska.

„Vůbec mě nenapadá, proč se tohle mohlo stát. Ten mladší byl normální mladý chlap kolem dvaceti. Když jsme se potkali, vždycky slušně zdravil. Nevím, že by s ním byl někdy nějaký problém,“ vzpomíná jedna z žen. Bezproblémový byl podle ní i druhý muž, kterému mohlo být tak 40 let.

Ale místní o případu příliš nevědí. „A těch pár, co něco ví, vám nic neřekne, protože kvůli vyšetřování nesmí,“ hlásí další obyvatelka.

Podle všeho však v celé události sehrál důležitou roli i alkohol. U chaty byla i ve středu stále rozpitá lahev ochucené vodky a spousta prázdných lahví od piva.

Místo bylo oblíbené a večírky se tam odehrávaly pravidelně. Nabízelo se to, je tam elektřina, kamna a navíc je to dost daleko za obcí, kde tak případný hluk nikoho nerušil. Také proto si místní, se kterými MF DNES mluvila, ani nevšimli, že by se v obci objevila policie nebo sanitka se záchranáři.

Letos to byl v kraji první případ násilného útoku, který skončil smrtí. Loni za stejnou dobu už jihočeští kriminalisté vyšetřovali tři případy na Písecku a v Českých Budějovicích, při kterých zemřelo pět lidí. I tehdy útočníci použili bodné nebo sečné zbraně.

„K aktuálnímu případu mohu uvést, že probíhají úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání vraždy,“ dodává policejní mluvčí Bajcura. Kriminalisté též podali dozorovému státnímu zástupci návrh na vzetí do vazby, který ho přijal.