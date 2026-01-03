Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku

Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku, podrobnosti k případu nezveřejnila. Podle kriminalistů však nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí, uvedla na sociální síti X.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Vražda se stala v obci na Strakonicku. „Další informace zveřejníme podle průběhu vyšetřování,“ uvedli policisté.

Novoroční tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy přítele

Podle dostupných informací jde o třetí letošní vraždu v Česku. Policie se od 1. ledna zabývá případem, kdy v rodinném domě ve Stroupeči na Lounsku byli dva mrtví lidé.

Zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu. Rovněž 1. ledna v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku zavraždila podle kriminalistů žena svého přítele.

