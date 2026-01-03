Vražda se stala v obci na Strakonicku. „Další informace zveřejníme podle průběhu vyšetřování,“ uvedli policisté.
Novoroční tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy přítele
Podle dostupných informací jde o třetí letošní vraždu v Česku. Policie se od 1. ledna zabývá případem, kdy v rodinném domě ve Stroupeči na Lounsku byli dva mrtví lidé.
Zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu. Rovněž 1. ledna v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku zavraždila podle kriminalistů žena svého přítele.