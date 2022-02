Ubodala svou matku i dceru, soud potrestal ženu skoro 19 lety vězení

Obžalovaná žena u soudu prosila o odpuštění. Při výpovědi plakala a prosila o to, aby mohla trávit čas s přítelem.

„Soud přihlédl k povaze a závažnosti trestného činu, který byl z pohledu soudu strašlivý. Tragicky zemřely dvě osoby, navíc osoby velmi blízké,“ odůvodnil rozhodnutí soudce. Z jeho pohledu byl motiv nejasný a důvod pro takový čin malicherný.

Při rozhodování o trestu soud přihlédl i k tomu, že je možná resocializace ženy. Na druhou stranu mohl udělit i trest až 30 let. „V rozsudku je zohledněna celá řada polehčujících okolností, kterou soud vzal v potaz,“ dodal soudce.

Psychiatr dospěl k tomu, že posuzovaná trpí smíšenou poruchou osobnosti. Kvůli stresu hůře ovládá schopnost jednat. Návykové látky při činu nepoužila. Znalec dále popsal, že žena je nadprůměrně inteligentní. Nelituje tolik svého činu ale toho, že si „zkazila“ život.

„Skutek byl provedený zvlášť surovým způsobem s vysokou mírou brutality. Jak vyplynulo ze znaleckých posudků, obžalovaná je schopná nést trestní odpovědnost. Doposud nebyla nijak trestaná, i k tomu bych chtěla přistoupit. K činu se od začátku doznávala,“ zmínila státní zástupkyně Dagmar Šimáková.

Polehčující okolnosti je i to, že vedla řádný život, pracovala, studovala a také byla vázána k jednomu bydlišti, zkrátka vedla řádný život. „Přitěžující okolností je hlavně útok na osobu vysokého věku a na své příbuzné. Dále také způsob spáchání, k němuž by mohlo být přihlédnuto. I díky prohlášení o své vině navrhuji soudu, aby uložil trest mírně nad polovinou zákonné sazby. To znamená v sazbě mezi 15 a 20 let ve věznici s ostrahou,“ navrhla státní zástupkyně.

„Podle lékařského znaleckého posudku ani v jednom případě nebylo možné poškozené zachránit, a to kvůli rozsahu poranění,“ uvedl soudce.

Tragédie se stala loni koncem července v panelovém domě na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Obžalovaná tam byla s dvouletou dcerou v bytě své matky.

Obžalovaná matce řekla, že se chce i s dcerou odstěhovat ke svému sedmasedmdesátiletému příteli do Milevska, otci holčičky. Pak se začaly hádat a její matka jí začala vyčítat, že se o dítě špatně stará.

Žena tak vzala čtyři kuchyňské nože a nejdřív napadla svou matku a pak i dceru. Zasadila jim několik desítek bodnořezných ran. Obě vykrvácely.

„Skutek lze považovat za vražedný útok s vysokou mírou brutality, proto může být kvalifikován tak, že došlo ke spáchání trestného činu zvlášť surovým způsobem - několika desítkami bodných a bodnořezných ran,“ upřesnil při lednovém projednávání případu soudce Ondřej Kubů.

Podle znaleckých posudků obžalovaná netrpí žádnou poruchou, jednala v afektu. K podobným stavům u ní docházelo často, což potvrdil i její přítel.„Chtěla bych vás požádat o odpuštění, je mi to líto, co jsem provedla,“ řekla tehdy u soudu.

„Psycholog vidí největší problém v tom, že obžalovaná by měla porozumět příčinám a důsledkům svého jednání, a zatím k tomu nedošlo,“ popsala státní zástupkyně Dagmar Šimáková.

Při jednání se řešilo i případné propuštění obžalované z vazby. Její přítel navrhoval osobní záruku, že ji bude mít doma, že ví, jak s ní zacházet. Soud ale ženu nechal ve vazbě, aby se případně nemohla ukrývat.

Obviněná žena byla před lednovým jednáním ochotná přistoupit na dohodu o vině a trestu. Za dvojnásobnou vraždu jí hrozil případně výjimečný trest. Státní zástupkyně Šimáková však prohlásila, že jej nenavrhne. Jak řekla, žena byla do doby, než spáchala vraždu, bezúhonná.

„Je to výjimečný případ za dobu mé práce. Jenže u této pachatelky je třeba přihlédnout k tomu, že na rozdíl od mnoha případů se v tomto jedná o osobu, která žila opravdu spořádaným životem,“ sdělila v lednu Šimáková.