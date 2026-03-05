Jdu na pivo, řekl muž poté, co ho partnerka bodla do prsou. Případ je u soudu

  14:32
Krvavou hádku mezi partnery řeší českobudějovický krajský soud. Dvaačtyřicetiletá žena je obžalovaná z pokusu o vraždu svého o osm let staršího partnera. Hrozí jí 10 až 18 let vězení. Přítel před senátem její čin kupodivu obhajoval. Incident sváděl na svoji opilost a častou agresivitu.

Incident se odehrál loni v únoru, kdy v českobudějovickém bytě o půlnoci vzala žena kuchyňský nůž a zarazila ho padesátiletému partnerovi do prsou. Muž po útoku konstatoval, že jde na pivo, a odešel k vlakovému nádraží vzdálenému asi půl kilometru. Tam zkolaboval.

Nůž o délce čepele 140 milimetrů jen náhodou nezasáhl přímo srdce. Pronikl hluboko do levé strany mužovy hrudi v místě mezi třetím a čtvrtým žebrem.

Soud ve čtvrtek začal za přítomnosti napadeného a uzdraveného partnera. Obžalovaná je stíhána na svobodě. Dvojice má zákaz styku, muž se stará o jejich dvě děti. Třetí loni narozené je v náhradní péči.

„Je mi to líto, nechtěla jsem ho zabít. Asi mi přeskočilo kvůli hádkám a v době těhotenství,“ vysvětlovala obžalovaná, které hrozí 10 až 18 let vězení.

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Kupodivu její čin obhajoval i partner. Incident sváděl na svoji opilost a častou agresivitu. Ženě, se kterou má tři děti, prý stále vyčítal, že nechodí do práce, nechává se živit a nestará se o domácnost. Také její nevěru. Kvůli ní nainstaloval do bytu kamery.

Oba před soudem příběh bagatelizovali a naznačovali, že se nic tak hrozného nestalo. Těžce zraněný podepsal po dvou dnech v nemocnici reverz, lékaři ho propustili do domácího léčení.

„Zranění v osrdečníku bylo klasifikováno jako těžké a muž ho přežil jen díky rychlé odborné pomoci,“ připomněl státní zástupce Petr Žižka.

Sedm let za pokus vraždy. Opilý muž vrazil družce nůž do břicha

Samotný průběh útoku musel z obžalované za pomoci otázek postupně dostávat předseda senátu Jaroslav Hájek. Podle její výpovědi přišel partner domů z práce ve špatné náladě. Vzápětí odešel a vrátil se až večer opilý. Vyvolal hádku, při níž jí rozšlapal mobil. Celou scénu sledovaly děti.

„Když se chystal znovu odejít, došla jsem do kuchyně pro nůž. U dveří jsem mu ho zabodla do prsou. Takhle,“ ukazovala obžalovaná senátu nápřah pravou rukou. „Podíval se na mě, řekl, že jde umřít a odešel,“ vylíčila.

Proč zraněnému nepřivolala pomoc, nedokázala vysvětlit. Pouze přiznala, co ji po ráně napadlo jako první. Že to bude průšvih.

Muž je obžalovaný, že vrazil sokovi nůž do hlavy. Bili mě, líčil u soudu

Soud první den jednání řešil také rodinné poměry. Kromě dvojice dospělých a dětí pobývala občas ve společném bytě i sestra obžalované, také nezaměstnaná. Celou domácnost živil víc než 10 let napadený muž.

Přiznal, že stresy zaháněl alkoholem a jeho partnerka zase propadala často depresím a léčila se u psychiatrů. Jak naznačil na počátku jednání její obhájce, bude požadovat překvalifikování zločinu na ublížení na zdraví a ovlivnění celé události psychickým stavem a těhotenstvím.

S tím souhlasí i zraněný. Státnímu zastupitelství a policii poslal několik dopisů, kde takové důvody zdůrazňuje. Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

