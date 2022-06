Okolí potoka v Budějovicích připomíná džungli, radnice tam chce udělat park

Procházka podél Vráteckého potoka v úseku, kde protéká východním okrajem Českých Budějovic, je v současnosti výzvou jen pro ty nejodvážnější. Kdo se na ni vydá, bude se prodírat hustým křovím a neustále přeskakovat z jednoho břehu na druhý.

Navíc mu hrozí nepříjemné setkání s některým z nevrlých majitelů přilehlých pozemků. Přesto se jedná o jedinečnou lokalitu se specifickým geniem loci.

Vrátecký potok se svými zarostlými břehy navíc výrazným způsobem ovlivňuje přívětivost městského prostředí. „Z termálních map, které máme k dispozici, jednoznačně vyplývá, že východní část města je tou nejpřehřátější,“ uvedl Martin Ander z Nadace Partnerství.

Způsobuje to rozsáhlá dopravní infrastruktura, množství průmyslových objektů a parkovacích ploch. Potok a jeho okolí je tak jediným výrazným faktorem, který v lokalitě snižuje teplotu.

Jeho zachování a rozšíření je proto zcela zásadní. Uvědomují si to zástupci Českých Budějovic, kteří uspořádali komentovanou prohlídku této lokality, kde lidem představili vizi výstavby liniového parku či zeleného koridoru, který by tok potoka kopíroval.

Zájemce územím provedla Eva Semančíková z Jihočeské univerzity, Radek Kyrián z odboru životního prostředí radnice, Vladimír Dolejšek z Útvaru hlavního architekta, Vanda Polívková z Centra Bazalka, jež sídlí poblíž, a zástupci Nadace Partnerství, která pro město zpracovává adaptační strategii. „Zájem byl opravdu velký, až nás to překvapilo. Přišli lidé místní i z okolí, celkem jich bylo téměř čtyřicet,“ pochvaloval si účast Ander.

Zástupci města pak kromě ekologické stránky projektu vyzdvihují jeho pozitivní dopad na zlepšení kvality života místních obyvatel. Díky parku by se místním naskytla doposud chybějící možnost krátkodobé rekreace. Součástí představené vize je i výstavba stezky pro chodce a cyklisty, která by lidem usnadnila cestu do města i za prací.

„Cílem je rozvoj přírodních, společenských a rekreačních hodnot řešeného území a zachování výrazného přírodního koridoru na území města. V neposlední řadě by sloužil pěším a cyklistům k odpočinku a bezpečným cestám,“ uvedl k projektu náměstek primátora Ivo Moravec.

Problém bude s pozemky

Park by v budoucnu mohl začínat u rybníka na okraji Hlinska a podél potoka se vinul až k Lidlu na křižovatce Rudolfovské a Vodní, kde se Vrátecký potok vlévá do potoka Dobrovodského.

Uskutečnění vize však v současnosti výrazně komplikují majetkové poměry přilehlých lokalit. Na své trase mezi Hlinskem a Vodní ulicí potok mimo mnohé zemědělské plochy protíná i areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a v těsné blízkosti míjí soukromé i průmyslové pozemky.

Dotáhnout plány do konce tak nebude jednoduché, ale podle Andera není situace beznadějná. „Pokud město vezme tento projekt za svůj a bude ho srozumitelně představovat veřejnosti, místní i investoři s ním budou počítat a začlení ho do svých úvah a plánů,“ sdělil.

Jako inspirace pak může městu sloužit obdobný projekt na znovuoživení toku Stará Ponávka, do kterého se už v roce 2008 pustili v Brně. Zástupci města si za tu dobu nechali vypracovat několik studií, s plánem obnovy pravidelně informují veřejnost a postupně odkupují potřebné pozemky. Dosud se městu podařilo revitalizovat už asi třetinu území.

Výstavba parku je ještě hodně daleko. Ani zástupci města si netroufají odhadnout, kdy se dá vše do pohybu, přesto na radnici projekt vítají. „Ano, liniový park je jednou z našich investičních priorit, navíc jsme to už slíbili i místním lidem. Nemůžu říct, kdy začneme celý projekt projednávat, ale rozhodně bychom neměli otálet,“ řekl Moravec. Už nyní lokalitu svou aktivitou zviditelňuje místní spolek T. G. M. Nové Vráto.