Vouchery moc netáhly, ale kraj je s kampaní lákající turisty spokojený

Až o třetinu víc turistů proti roku 2020 zavítalo loni v září na jih Čech. Hejtmanství v této souvislosti navíc mluví o historicky rekordní návštěvnosti.

Pomoci tomu měla hlavně kampaň propagující služby ubytovatelů ve všech devíti destinačních oblastech, při níž vedení kraje podpořilo hoteliéry a majitele penzionů. Ti zájemcům nabízeli slevové vouchery, přičemž deset vylosovaných výherců mohlo získat výraznou slevu na další pobyt na jihu Čech.

Jenže podle krajských zastupitelů z řad opozičních Pirátů se právě propagace voucherů příliš nepovedla. Během podzimu se jich prodalo jen něco málo přes stovku, tedy pouhá desetina počtu, který měl kraj v plánu vydat.

Na kampaň přitom putovalo z rozpočtu necelých 400 tisíc korun s tím, že přímá propagace stála přibližně tři čtvrtiny z této částky. Zbytek měl pokrýt deset cen ze soutěže pro turisty, kteří mohli vyhrát slevu na další pobyt.

„Je to velmi malé číslo, na jeden voucher tak připadá okolo tří tisíc korun. Z počtu sta voucherů měl navíc každý desátý vyhrát cenu v hodnotě deseti tisíc. Je to krajně neefektivní, navíc většinu poukazů využili turisté v okolí Budějovic a Hluboké,“ vysvětluje krajský zastupitel Jiří Roubíček (Piráti) s tím, že z ostatních oblastí se podařilo využít přibližně desetinu všech vydaných kuponů.

Čísla potvrzuje také náměstek hejtmana pro oblast turismu František Talíř (KDU-ČSL). Na druhou stranu ale dodává, že tak nízký počet využitých poukázek neznamená, že by se krajská kampaň nepovedla. Podle něho se díky ní podařilo na jižní Čechy dostatečně upozornit, což dokládají i první data ze září. Zatímco v roce 2020 se v regionu v tomto měsíci ubytovalo necelých 135 tisíc turistů, loni jich bylo už přes 170 tisíc.

„Spousta lidí si mimo jiné díky novému projektu objednala nocleh i v jiných zařízeních, což nám jasně dokládají získaná data za září. Pokud zde tito lidé navíc i jedli a utráceli peníze, je to jedině dobře. Vnímám to jako úspěch a nový projekt se na celkové návštěvnosti určitě odrazil, zatím však neumím říct, v jaké míře,“ doplňuje Talíř.

Cílem kampaně podle něj bylo podpořit podnikatele pohybující se v oblasti cestovního ruchu, na něž dopadl následek covidové pandemie. „Chtěli jsme tím nalákat turisty jak z našeho regionu, aby přijeli na prodloužený víkend, tak hlavně z ostatních částí republiky i Evropy. Bohužel nám to na konci období zkomplikoval covid, ale minimálně první část se mimořádně povedla,“ hodnotí.

Letos chystají spolupráci s Rakušany

S tím však Roubíček nesouhlasí. Podle vlastních zkušeností na vouchery v okolí Tábora reagovalo jen minimum zájemců. „Sám provozuji penzion a nabízel jsem ho v této kampani. Přímo v Táboře a okolí ale neznám nikoho, kdo by na poukázku někoho ubytoval. Myslím, že na Táborsku bylo celkově jen několik jednotek zájemců, to je opravdu velmi málo,“ reaguje Roubíček.

Namísto marketingové akce zacílené plošně na podnikatele by raději volil zcela jinou formu podpory. „Myslím si, že lepší by byla podpora konkrétních turistických destinací nebo vybraných kulturních akcí, jež dokážou přilákat lidi, kteří se zde ubytují a utratí tu nějaké peníze,“ dodává Roubíček a připomíná například dlouholetý táborský mezinárodní knižní festival Tabook.

„Jenže ten musel vloni mimo jiné i kvůli financím skončit. Přitom taková akce by měla potenciál přitáhnout spoustu lidí, ti by tam také utratili nějaké peníze. Myslím si, že kdyby kraj festival podpořil přímo, mělo by to daleko větší efekt i z pohledu ubytování návštěvníků,“ uvažuje Roubíček.

Vedení kraje počítá s tím, že podobnou akci připraví pro turisty i v letošním roce, její podoba je ovšem zatím nejistá.

„Už teď ale víme, že se více soustředíme na přeshraniční spolupráci zaměřenou na venkovské a technické památky. Vzájemně si budeme pomáhat s Rakouskem a budeme se snažit více propagovat méně známá místa. Určitě ale zůstaneme u online marketingu, který má daleko větší potenciál přilákat lidi, než abychom tiskli brožury a letáky za miliony,“ doplňuje Talíř.