Vandal sochu poškodil v pátek 12. června mezi 9. a 15. hodinou ve Wax museu Český Krumlov, které sídlí v Kájovské ulici. Lidé si tam mohou prohlédnout alchymistickou dílnu, dvůr Rudolfa II., Bílou paní, ale také Václava Havla, Salvadora Dalího nebo Micka Jaggera.
Dosud neznámý pachatel si vybral Rudolfa II. „Nezjištěným předmětem poškodil obličej, do kterého udělal několik vrypů a ornamentů. Svým neuctivým jednáním způsobil škodu za nejméně 30 tisíc korun,“ upozornil krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Policisté nyní po vandalovi pátrají a obracejí se na veřejnost s žádostí o pomoc. „Pokud si někdo z návštěvníků muzea v uvedené době všiml něčeho podezřelého, žádáme ho, aby zavolal na číslo 974 232 700 nebo na linku 158,“ upřesnil Šupík.
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Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí u soudu až roční vězení.