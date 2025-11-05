Chátrající sýpku ve Volyni přestavěli na multifunkční prostor s expozicí o dřevě

Autor:
  9:07
Před několika lety byla budova sýpky ve Volyni na Strakonicku považovaná za nebezpečnou. Drolila se a padaly z ní tašky. Městu se ale podařilo přes sto let starou kulturní památku zachránit. Přebudovalo ji na multifunkční objekt.
Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)

Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025) | foto: Město Volyně

Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)
Ve Volyni zrekonstruovali Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)
Ve Volyni zrekonstruovali Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)
Ve Volyni zrekonstruovali Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)
15 fotografií

Před třemi lety Volyňští dostali dotaci ve výši 19,6 milionu korun a před rokem se pustili do oprav. Ty stály celkem 28 milionů. „Získali jsme tak další objekt, který bude sloužit pro pořádání různých akcí,“ uvedl starosta Volyně Martin Červený.

Budova s bezbariérovým přístupem má tři patra plus suterén. „Jsou samostatně koncipovaná. V prvním jsou dílny na různé workshopy. Druhé patro je věnované expozicím a v podkroví je sál,“ přiblížil.

Po téměř sto letech vrátí na místo kašnu. Ve Volyni začnou s opravou náměstí

Projekt má celkem osm partnerů, mezi nimi jsou například dětský domov, základní škola i střední škola. „Takže jejich žáci sem začnou docházet, zázemí využijí pro výuku a své akce podle toho, jak to budou potřebovat,“ řekl starosta.

Prostory jsou ale k dispozici i veřejnosti. Stěžejním tématem a hlavní linkou celého areálu je dřevo. „Původně měla být v celém prostoru jen expozice dřeva a dřevařství ve Volyni,“ připomněl vedoucí volyňského muzea Karel Skalický.

Samotná expozice nakonec skončila ve druhém patře. „Je věnovaná dřevu v nejrůznějších podobách, včetně řemesel, jako jsou tesaři, truhláři. Ale i těm, která už dnes neexistují – kartáčníci, koláři, bednáři, výrobci hudebních nástrojů či dřeváků. Návštěvníci si prohlédnou i zboží, které se v minulosti ze dřeva vyrábělo a nyní už se nedělá. Jedná se například o floky, malé kolíčky z javorového dřeva, kterými ševci podbíjeli boty,“ vylíčil.

Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)
Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)
Ve Volyni zrekonstruovali Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)
Ve Volyni zrekonstruovali Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)
15 fotografií

„A proč ve Volyni? Protože tu máme jednu z nejstarších průmyslových a řemeslných škol v republice. A zároveň zde byla i škola, která už neexistuje – košíkářská,“ připomněl.

Na expozici navazuje knihovna a badatelna. „Bude zde možnost se dostat ke specializovanému fondu literatury se zaměřením na dřevo,“ zdůraznil Skalický.

Ve Volyni postaví za 61 milionů domov pro seniory s denním stacionářem

Práci se dřevem si pak příchozí budou moci vyzkoušet v dílnách v prvním patře při komponovaných akcích. „Uvidíme, jak se to chytne. Je to limitováno lektory a samozřejmě financemi,“ naznačil.

Proměnil se i prostor před sýpkou. Nyní nabízí stromy, lavičky a parkovací místa. „Navazuje na další koncepci města v tomto prostoru,“ připomněl Skalický.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Recidivista na statku zneužil kozu. Možná jsem trochu sexuálně vyváděl, přiznal

Neobvyklý případ musejí v těchto dnech řešit policisté ze Strakonic. Majitel menšího hospodářství nedaleko Radomyšle se na ně obrátil s tím, že někdo přepadl a pravděpodobně i znásilnil jeho kozu. To...

Vlaky na úzkokolejce přilákaly stovky cestujících. Vyjely za lepší budoucností?

Jindřichohradecká úzkokolejka na konci října ožila a čtyři dny vozila cestující. Zájem o jízdy byl enormní a vlaky plné. Redaktor iDNES.cz tam vyrazil na reportáž. Nový majitel Albert Fikáček byl...

OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta

Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...

Obě tratě chci zprovoznit do Velikonoc, říká nový majitel legendární úzkokolejky

Premium

Albert Fikáček se stal novým majitelem jindřichohradecké úzkokolejky. Obtížemi zmítané železniční legendě, na níž skončil pravidelný provoz v říjnu 2022, chce vrátit zašlou slávu. Na trati plánuje i...

Konec kličkování mezi auty. Krumlov postavil cyklistům novou stezku podél Vltavy

Cyklisté v Českém Krumlově se vyhnou vytížené ulici Pod Kamenem. Stavbu nové cyklostezky podél levého břehu Vltavy prodloužily problémy s podložím o tři až čtyři měsíce. Nový úsek je součástí...

4. listopadu 2025  15:57

Že ji našel už mrtvou? Žalobce rozcupoval obhajobu, 17 let za vraždu ženy platí

Muž z Písecka si odpyká 17 let vězení za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Muž matku dvou svých dospělých...

4. listopadu 2025  12:57

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:44

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu u domu. Jeden muž je zraněný

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v obci na Jindřichohradecku, kde vybuchla propanbutanová láhev. Zraněného šestašedesátiletého muže transportoval vrtulník záchranářů do nemocnice.

3. listopadu 2025  15:52

Děti dnes hůř komunikují a jsou vyděšené. Na táborech máme i panické ataky, líčí pedagog

Premium

Čtyřiatřicet let vedl Josef Musil Dům dětí a mládeže v Táboře. I proto může porovnat, jak se za tu dobu změnily zájmy dětí i jejich přístup k životu. „Úplně základní věc je, že je jim stále nejlépe v...

3. listopadu 2025

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Soud uložil čtyřiapadesátiletému muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů použil oheň. Při předchozím líčení chtěl...

3. listopadu 2025  8:56,  aktualizováno  13:21

Stavba mostu na půl roku přetne vytížený městský okruh v Českých Budějovicích

Kraj hledá firmu, která postaví most Kosmonautů v Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Ten už je ve špatném technickém stavu. Architektonickou soutěž na novou podobu vyhrál příbramský Atelier...

3. listopadu 2025  11:13

Pozor na vtipy, varuje. Při práci na hodinových strojcích nesmí vyprsknout smíchy

Jeho záběr je široký. Zvládne opravit vše od malých dámských hodinek až po věžní hodiny. A to je Miloš Dvořák z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku původně elektromechanik. Letos oslavil v plné kondici...

2. listopadu 2025  11:39

Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu....

1. listopadu 2025  9:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd

Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez...

1. listopadu 2025  8:34

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.