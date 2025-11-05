Před třemi lety Volyňští dostali dotaci ve výši 19,6 milionu korun a před rokem se pustili do oprav. Ty stály celkem 28 milionů. „Získali jsme tak další objekt, který bude sloužit pro pořádání různých akcí,“ uvedl starosta Volyně Martin Červený.
Budova s bezbariérovým přístupem má tři patra plus suterén. „Jsou samostatně koncipovaná. V prvním jsou dílny na různé workshopy. Druhé patro je věnované expozicím a v podkroví je sál,“ přiblížil.
Projekt má celkem osm partnerů, mezi nimi jsou například dětský domov, základní škola i střední škola. „Takže jejich žáci sem začnou docházet, zázemí využijí pro výuku a své akce podle toho, jak to budou potřebovat,“ řekl starosta.
Prostory jsou ale k dispozici i veřejnosti. Stěžejním tématem a hlavní linkou celého areálu je dřevo. „Původně měla být v celém prostoru jen expozice dřeva a dřevařství ve Volyni,“ připomněl vedoucí volyňského muzea Karel Skalický.
Samotná expozice nakonec skončila ve druhém patře. „Je věnovaná dřevu v nejrůznějších podobách, včetně řemesel, jako jsou tesaři, truhláři. Ale i těm, která už dnes neexistují – kartáčníci, koláři, bednáři, výrobci hudebních nástrojů či dřeváků. Návštěvníci si prohlédnou i zboží, které se v minulosti ze dřeva vyrábělo a nyní už se nedělá. Jedná se například o floky, malé kolíčky z javorového dřeva, kterými ševci podbíjeli boty,“ vylíčil.
„A proč ve Volyni? Protože tu máme jednu z nejstarších průmyslových a řemeslných škol v republice. A zároveň zde byla i škola, která už neexistuje – košíkářská,“ připomněl.
Na expozici navazuje knihovna a badatelna. „Bude zde možnost se dostat ke specializovanému fondu literatury se zaměřením na dřevo,“ zdůraznil Skalický.
Práci se dřevem si pak příchozí budou moci vyzkoušet v dílnách v prvním patře při komponovaných akcích. „Uvidíme, jak se to chytne. Je to limitováno lektory a samozřejmě financemi,“ naznačil.
Proměnil se i prostor před sýpkou. Nyní nabízí stromy, lavičky a parkovací místa. „Navazuje na další koncepci města v tomto prostoru,“ připomněl Skalický.