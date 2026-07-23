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Části kašny dlouho ležely v křoví, nyní opět zdobí opravené náměstí ve Volyni

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  13:27
Po roční rekonstrukci náměstí ve Volyni na Strakonicku prokouklo. Jen na morovém sloupu je ještě lešení. I tam už práce finišují. Vzrostlé stromy zmizely, nahradily je nové, zatím jen nízké mladé kmínky.

„Chybí tu stín, ale jinak to tu hodně prokouklo,“ pochvaluje si žena, která se sluní na lavičce. Opodál se zdraví dvojice mladých mužů. Sedají u kašny k rozhovoru. Tam míří i skupinka cyklistů, aby si pořídili fotografii. Tým z technických služeb zalévá stromy a květiny.

O návrat kašny na volyňské náměstí se zasloužil restaurátor Lukáš Černý. Všiml si jí už jako kluk, když ležela za městem v křoví a stavební suti. (23. července 2026)
Morový sloup zatím kryje lešení. Jeho obnova ale musí být hotová do konce července. (23. července 2026)
Morový sloup zatím kryje lešení. Jeho obnova ale musí být hotová do konce července. (23. července 2026)
Náměstí ve Volyni je po roční opravě téměř hotové (23. července 2026)
Hrádek ve Volyni založen u brodu přes řeku Volyňku, na důležité obchodní stezce. První písemná zmínka je z roku 1271 – v té době byla majetkem pražské kapituly. V letech 1330-1336 bylo založeno město, obehnané hradbou se třemi branami.
9 fotografií

Rekonstrukce náměstí podle volyňského starosty Martina Červeného dopadla podle plánů. Úpravy vyšly na 58 milionů korun. Městu se podařilo získat dvě dotace, celkem 25 milionů korun, zbytek pokrylo úvěrem. Obnova morového sloupu má vlastní rozpočet. „Tam jsou předpokládané celkové náklady kolem šesti milionů,“ dodal Červený.

Po dobu stavby byl průjezd náměstím zúžený do jednoho pruhu a dopravu řídil dočasný semafor. Město čekalo komplikace, ale podle starosty byla situace nakonec lepší, než se předpokládalo.

„Když bylo vlhko nebo horší podmínky, kamiony, které stály v kopci, měly problém se rozjet. Ale jinak to fungovalo překvapivě dobře,“ uvedl.

Staré stromy nahradili novými

Na náměstí jsou celkem tři přechody. „Většina řidičů je slušných a zastaví, protože ve školním roce tudy chodí spousta dětí,“ popisuje starosta. Město v kritických místech doplnilo také výstražné značení.

Volyní vede silnice první třídy, která spojuje střední Čechy se Šumavou. Denně tudy projíždějí tisíce aut včetně těžkých vozidel. „Kolem osmi, výjimečně až deseti tisíc aut, z toho je zhruba patnáct set kamionů,“ upřesnil Červený.

Po téměř sto letech vrátí na místo kašnu. Ve Volyni začnou s opravou náměstí

Projekt nabídl proti předchozímu stavu méně parkovacích míst. „Je to vlastně kompromis mezi parkováním a zelení,“ naznačil starosta, že na náměstí přibylo zelených ploch. V okolí bývalé sýpky stojící nedaleko vzniklo nové parkoviště zdarma, které tak nabízí další možnost, kde mohou lidé pohodlně zastavit.

Při rekonstrukci zmizely vzrostlé lípy, které lemovaly horní část náměstí. „Jejich kořeny zasahovaly do sítí pod zemí a poškozovaly základ sloupu, proto musely pryč,“ potvrdil restaurátor Lukáš Černý.

Nahradily je nové stromky, zatím nízké, které mají postupně vytvořit stínící alej. Změna se dotkla i tradičního vánočního stromku. Původní smrk museli pokácet, protože byl ve špatné zdravotní kondici. Město proto bude vybírat nový s předstihem na některém soukromém pozemku ve Volyni a okolí a na náměstí ho přiveze jen na dobu Vánoc.

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Staronová kašna, která nyní ploše dominuje, má za sebou dlouhou cestu zpět. „Všiml jsem si jí už jako mladý kluk, když ležela za městem v křoví a stavební suti,“ zavzpomínal Černý.

Z náměstí ji zřejmě demontovali v padesátých letech dvacátého století. S kolegy ji vyzvedl, a očísloval jednotlivé kameny, zdokumentoval jejich stav a připravil průzkum, podle něhož bylo možné kašnu znovu složit. Dochovalo se zhruba sedmdesát procent původních dílů.

Morový sloup, který pochází patrně z 18. století, je teď v závěrečné fázi prací. Žula je po více než sto letech degradovaná, restaurátoři ji proto zpevňují, injektují a dokončují plastické retuše.

Lešení má jít dolů za pár dnů, poté Černý ještě dokončí úpravy schodiště pod památkou. Práce musí být hotové do konce července. Město chce mít náměstí připravené pro slavnost a pouť o druhém srpnovém víkendu.

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