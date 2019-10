Starostu Hrdličku zkusí ve Strakonicích sesadit i Trikolora, ČSSD ne

Podzimní vítěz Strakonická veřejnost už kandidátku odevzdal. Opět ji povede současný starosta Břetislav Hrdlička. Uskupení, které získalo v později zneplatněných volbách 51 procent hlasů, poskládalo naprosto totožnou kandidátku.

„Své partnery z principu nechceme měnit, co jsme říkali minulý rok před volbami, platí i letos a nemáme zapotřebí zkoumat, zda by to šlo s jinými lidmi. Pracuje se nám společně dobře,“ vysvětluje šéf radnice.



Projekty bez zastupitelstva stagnují

Podle jeho slov se zásadně nemění ani program hnutí. „Kvůli absenci zastupitelstva se za rok neposunuly připravené projekty jako bytová výstavba nebo vytvoření průmyslové zóny. Dvě velké firmy mají zájem ve městě vyrábět. Kampaň však nebude jen o investicích,“ přibližuje dále Hrdlička.



Kdo ohrozí jeho pozici, kterou drží od roku 2014? Téměř s deseti procenty byli loni druzí Jihočeši 2012 v čele s bývalým starostou Pavlem Vondrysem. Tady horní patra kandidátky naopak změnili, exstarosta Vondrys si pozici jedničky nezopakuje.

„Rozhodli jsme se dát příležitost hlasovat i těm, kteří předchozího lídra volit nechtěli,“ konstatuje Vondrys s tím, že hlavní tvář představí během dneška.



O čem dříve uvažovali politici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, nyní uskutečnili. Lepšího výsledku se pokusí docílit společnou koalicí, v jejímž čele bude lékař Martin Gregora (TOP 09).

„Naše programy se protínaly, logicky jsme neměli problém najít společnou řeč. Město nyní stagnovalo. Nebylo tak možné dále pracovat třeba na zajímavé funkcionalistické budově Fezka, kterou radnice koupila, nyní by pro ni potřebovala najít využití. Palčivou otázkou většiny měst je bydlení,“ zmiňuje Gregora.



Jednadvacetičlennou kandidátku dalo dohromady sedm nejúspěšnějších kandidátů z každé partaje podle loňských výsledků. ODS a TOP 09 se do zastupitelstva dostaly, křesťanští demokraté na pětiprocentní hranici těsně nedosáhli. Obměnit svého lídra se rozhodli i členové hnutí ANO 2011. Petra Sojku vystřídá na nejvyšší příčce Alfons Smolej.

„Změny se uskutečnily na základě loni získaných preferenčních hlasů a zkušeností. Posouvám se na třetí pozici. Jde o reakci na nepříznivý výsledek voleb,“ přiznává Sojka. Hnutí ke křeslu v zastupitelstvu chyběla desetina procenta.



Ani nevěděl, že nekandidují

Volby úplně vypustit se rozhodla ČSSD. O komentář MF DNES požádala tajemníka jihočeských sociálních demokratů Karla Vrkoče i loňskou jedničku ve Strakonicích Josefa Eignera. Oba redakci odkázali na Václava Valhodu z okresního předsednictví strany. Ten však o informaci, že sociální demokracie ve Strakonicích nekandiduje, vůbec nevěděl.



Říjnové volby napadl Karel Jánský, který s uskupením Změna pro Strakonice získal lehce přes čtyři procenta hlasů. Z první pozice nyní kandiduje znovu, zůstala i jména navrhnutá za STAN.

„Pár změn jsme dělali. Někdo již nechtěl kandidovat kvůli věku nebo zdravotnímu stavu. Další dva se nezúčastní kvůli tlaku, který kampaň vytváří. Doprovázejí ji pomluvy a výhrůžky,“ tvrdí Jánský. Na další nedostatky soutěže prý hodlá průběžně upozorňovat.



Znovu voliči mezi lístky najdou 14. prosince i KSČM nově v čele s Marií Pavlovičovou, SPD povede Zdeněk Hofmann, u Volby pro město zůstává na jedničce současný místostarosta Josef Štrébl.

Skupina Společně pro Strakonice se rozhodla nyní neúčastnit, Piráti stejně jako naposledy nekandidují. Zapojí se naopak Trikolóra založená v červnu Václavem Klausem mladším. Ve Strakonicích ji povede policejní komisař František Toman.