Na českou politickou scénu se vrací Adam Vojtěch, který bude v regionu jedničkou hnutí ANO. Bývalého ministra zdravotnictví ještě dnes někteří spojují s jeho účastí v pěvecké soutěži SuperStar. Vojtěch od roku 2022 působil jako velvyslanec ve Finsku, narodil se ale v Budějovicích a žije v nedaleké Včelné.

Zajímavý comeback oznámil Jiří Zimola, který se stal dokonce třikrát jihočeským hejtmanem a v této funkci byl v letech 2008 až 2017. Ucházel se i o post předsedy ČSSD v době, kdy se jí ještě hodně dařilo.

Postupně ale vyšší patra politiky úplně opustil a nyní je opět starostou Nové Bystřice na Jindřichohradecku. A teď se stal Zimola lídrem Přísahy na jihu Čech.

„Vážení voliči a sympatizanti sociální demokracie, vážnost situace mě přiměla obrátit se na vás, zklamané členy a voliče kdysi významné strany,“ říká Jiří Zimola na úvod svého facebookového videa, kde vysvětluje své rozhodnutí stát se jedničkou Přísahy.

Strany a hnutí kandidující na jihu Čech Česká pirátská strana, SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Volt Česko, Svoboda a přímá demokracie (SPD), ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, Česká republika na 1. místě!, Stačilo!, ANO 2011, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Přísaha občanské hnutí, Starostové a nezávislí, Voluntia, SMS – Stát Má Sloužit, Hnutí Generace, Motoristé sobě, Jasný Signál Nezávislých, Levice, Výzva 2025, Hnutí občanů a podnikatelů, Švýcarská demokracie, Ano lepší Česko s mimozemšťany a občany motoristy.

Zimola opustil tehdejší ČSSD v roce 2020 na protest proti jejímu dalšímu směřování. Pak chtěl uspět se svým novým hnutím Změna 2020. V krajských volbách však toto uskupení propadlo a nezískalo ani dvě procenta hlasů.

„Jsem rád, že se do toho Jiří rozhodl jít s námi. Je zkušený politik, za kterým je vidět práce v kraji i ve městě,“ uvedl předseda Přísahy Robert Šlachta. Zimola byl mimo jiné jedním z aktérů pokusu o převrat v ČSSD po volbách v roce 2013.

Zúčastnil se večer po volbách lánské schůzky s prezidentem Milošem Zemanem a o den později se s dalšími spolustraníky pokusil svrhnout Bohuslava Sobotku z čela strany. Předseda výzvu k odchodu ustál a pučisté museli odejít z vedení strany.

Známou tvář nasazují také Motoristé. Na jihu Čech je povede Miroslav Krejčí, bývalý ředitel státní organizace Cermat. V této funkci skončil loni na podzim, důvodem byly neshody mezi ním a zaměstnanci, někteří podali výpovědi. Nyní Krejčí pracuje na poloviční úvazek na ministerstvu školství.

Nárůst o čtyři strany

Krejčí je odborníkem na kybernetickou bezpečnost a do vedení Cermatu, který je zodpovědný mimo jiné za státní maturity či jednotnou přijímací zkoušku na střední školy, nastoupil v září 2022. Když oznámil svůj vstup k Motoristům, netajil se také tím, že by přijal post ministra školství.

„Klíčovými úkoly, které jsme si předsevzali v této oblasti, jsou významná reforma vzdělávacího systému a procesů spojených s přijímacím řízením, digitalizace velkého množství agend, včetně přihlašování dětí na mateřské a základní školy, zpřístupnění vzdělávacího obsahu online a zavedení systému průběžného hodnocení žáků,“ popsal.

Na sociální oblast, ale také školství se chce zaměřit třeba i jihočeská jednička Starostů Pavla Pivoňka Vaňková. Minulý čtvrtek STAN představil své osobnosti, které jsou na předních místech kandidátky.

„Chtěli bychom například zavést povinnou dvouletou předškolní docházku, aby se srovnaly podmínky dětí ze sociálně odlišných prostředí, základní škola by pak mohla být znovu osmiletá,“ zmínila Pivoňka Vaňková.

Kandidátní listiny do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny podalo na jihu Čech celkem 22 stran či hnutí. Je to o čtyři více než před čtyřmi roky, ale o tři méně než v roce 2017. Termín pro jejich podávání skončil minulý týden, samotné volby se uskuteční 3. a 4. října.

Například kandidátku SPOLU povede starosta Prachatic a poslanec Jan Bauer (ODS), lídrem Pirátů je písecký místostarosta Josef Soumar. U hnutí Stačilo! je jedničkou krajská zastupitelka Jana Turoňová, uskupení SPD + Svobodní, Trikolora, PRO zase povede právník a šéf Svobodných Libor Vondráček.

Jihočeský kraj zastupuje ve sněmovně 13 poslanců, pět jich má koalice SPOLU, stejně tak i hnutí ANO, dva jsou Starostové a za SPD je to Iveta Štefanová.