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Úrazy z trampolín nejsou běžné. Hrozí zásah růstové chrupavky, říká výjezdový lékař

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  16:00
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Tiskový mluvčí jihočeské ZZS a její lékař Vojtěch Míra slouží na středisku v Jindřichově Hradci. (9. července 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Koupání, extrémní sporty či velká vedra, výlety po horách, dětské tábory a mnoho dalších aktivit. To vše patří k letním prázdninám. Souvisí s tím také úrazy a nehody, někdy bohužel i ty vážné. Také pro záchranáře je léto náročné období. Čtyřiatřicetiletý mluvčí jihočeských záchranářů a současně lékař Vojtěch Míra přibližuje letní rizika, mýty o tonutí i zranění z trampolíny a také komentuje influencerskou činnost kolegy Marka Dvořáka.
Lékaři Česka

Jsou pro vás letní prázdniny opravdu kritickým obdobím?
Vyloženě kritické nejsou automaticky celé prázdniny, ale z pohledu záchranné služby je to určitě jedno z náročnějších období roku. Lidé tráví víc času venku, cestují, sportují, koupou se, jezdí na kolech a k tomu se přidávají vysoké teploty. Při první vlně veder na konci června jsme zažili zatím nejnáročnější období od začátku roku. Letos jsme při ní zaznamenali nárůst výjezdů zhruba o třicet procent oproti běžnému stavu. Obvykle vyjíždíme zhruba 240krát za den, což odpovídá průměru za poslední měsíce. V těch nejnáročnějších dnech to bylo více než třistakrát denně.

K uštknutí hadem jsme v červnu v jednom týdnu vyjížděli hned čtyřikrát.

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Tiskový mluvčí jihočeské ZZS a její lékař Vojtěch Míra slouží na středisku v...

Koupání, extrémní sporty či velká vedra, výlety po horách, dětské tábory a mnoho dalších aktivit. To vše patří k letním prázdninám. Souvisí s tím také úrazy a nehody, někdy bohužel i ty vážné. Také...

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