Jsou pro vás letní prázdniny opravdu kritickým obdobím?
Vyloženě kritické nejsou automaticky celé prázdniny, ale z pohledu záchranné služby je to určitě jedno z náročnějších období roku. Lidé tráví víc času venku, cestují, sportují, koupou se, jezdí na kolech a k tomu se přidávají vysoké teploty. Při první vlně veder na konci června jsme zažili zatím nejnáročnější období od začátku roku. Letos jsme při ní zaznamenali nárůst výjezdů zhruba o třicet procent oproti běžnému stavu. Obvykle vyjíždíme zhruba 240krát za den, což odpovídá průměru za poslední měsíce. V těch nejnáročnějších dnech to bylo více než třistakrát denně.
K uštknutí hadem jsme v červnu v jednom týdnu vyjížděli hned čtyřikrát.