Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„UFO“ nad městem upraví na rozhlednu. Uvnitř vznikne akustická laboratoř

Autor:
  17:06
Vodojem stojí na západním okraji Českých Budějovic.

Vodojem stojí na západním okraji Českých Budějovic. | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Architektonickou soutěž na novou podobu vodojemu jako rozhledny vyhrálo studio...
Objem vodojemu je tisíc kubíků vody.
Výhled z vodojemu na České Budějovice.
Primátorka Dagmar Škodová Parmová vystoupala na vrchol vodojemu, kde bude...
8 fotografií
Už za dva roky by mohli mít obyvatelé jihočeského krajského města nový cíl na kratší výlety. Na okraji katastru Litvínovic stojí čtyřicetimetrový vodojem, který nikdy nesloužil svému účelu a léta jen chátral. Teď se rýsuje jeho proměna v rozhlednu. České Budějovice i Litvínovice se shodly na tom, jak s objektem spravovaným společností Čevak naložit.

Budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová připomněla, že vodojem je vidět z velké části kotliny. „Napadlo nás, když máme takovouto dominantu k dispozici, tak ji předělat a připravit pro lidi zajímavou trasu,“ uvedla.

Podle ní nebude zásah extrémně nákladný i díky tomu, že Čevak v minulosti provedl nátěr a prodloužil tak životnost konstrukce. „Mám radost, že to UFO, na které jsem koukala ze své kanceláře kdysi dávno, dostane další smysl,“ dodala.

Vodojem stojí na západním okraji Českých Budějovic.
Architektonickou soutěž na novou podobu vodojemu jako rozhledny vyhrálo studio Mjölk
Objem vodojemu je tisíc kubíků vody.
Výhled z vodojemu na České Budějovice.
8 fotografií

Náměstek primátorky pro investice Lubomír Bureš připomněl, že objekt stojí na litvínovickém katastru. „Musíme úzce spolupracovat se zdejším vedením. To náš projekt podporuje,“ řekl. Vodojem podle něj od poloviny osmdesátých let jen stojí bez využití a zvažovala se i demolice.

Nakonec dostane nové uplatnění. Bude nutná změna územního plánu, na níž jsou obě strany předběžně domluvené. Projektová dokumentace vyjde na zhruba 2,4 milionu korun, celková investice má podle města dosáhnout až 20 milionů. Hotovo by mohlo být v roce 2028.

Výběr zajímavých vyhlídkových míst

      • Stezka korunami stromů (Českokrumlovsko) – dřevěná stezka dlouhá 675 metrů je zakončená 40 metrů vysokou spirálovou věží.
      • Černá věž (České Budějovice) – dominanta ze 16. století, která nabízí výhled na historické centrum i okolí města.
      • Javorník (Prachaticko) – kamenná vyhlídková stavba z roku 1938, v roce 2003 zvýšena o novou nástavbu, protože ji přerostly okolí stromy. Nabízí výhled na Šumavu i Alpy.
      • Zadov (Prachaticko) – rozhledna ve skiareálu vznikla přestavbou bývalého skokanského můstku.
      • Libín (Prachaticko) – historická kamenná věž z roku 1883, která je po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřená veřejnosti.
      • Ptačí pozorovatelna (České Budějovice) – stojí u Vrbenských rybníků a je určená pro pozorování v chráněné mokřadní oblasti.
      • Kleť (Českokrumlovsko) – nejstarší kamenná vyhlídková věž v Čechách postavená v roce 1825.

Starosta Litvínovic Martin Král připomněl, že první úvahy o přeměně vodojemu vznikly přímo v obci. „Už osm let zpátky jsme přemýšleli, že by se dal nějak smysluplně využít. Tehdy ale nevyšlo ani jednání o převodu, ani o odkupu,“ připomněl.

Současnou dohodu s městem označil za výsledek dlouhé komunikace. Litvínovice podle něj záměr podporují, zároveň však chtějí ohlídat dopady na okolí.

„Je pro nás důležité, aby návštěvníci respektovali místní obyvatele. Budeme řešit parkování, aby auta nezatěžovala Litvínovice, Šindlovy Dvory ani Mokré,“ řekl. Samotný přístup k rozhledně má být podle dohody pěší nebo cyklistický. Obec také nabídla své přilehlé pozemky pro vznik klidové zóny s herními prvky, které doplní okolí stavby.

Král se vyjádřil i k nutné úpravě územního plánu. „Je tam vedená zemědělská půda, takže se musí převést na rekreační nebo sportovní podle finální podoby projektu,“ uvedl. Litvínovice změnu podporují a očekávají, že návrh projde bez komplikací.

Vodojem na Švábově Hrádku s kapacitou tisíc metrů krychlových vznikl v osmdesátých letech minulého století. Tehdejší vedení města předpokládalo, že tam bude v budoucnosti zástavba domů, kterým by sloužil.

Architektonickou soutěž vyhrálo studio Mjölk. Jeho architekt Igor Nesterov popsal, že návrh pracuje s původní podobou věže. „Snažili jsme se její ikonický profil zachovat a pouze uložením schodiště do tubusu to zpřístupnit celé,“ uvedl. Kromě vyhlídkové plošiny chce tým otevřít i samotný vnitřek vodojemu.

Do rozhledny na Boubíně se pustil hmyz a dřevokazná houba, vyhlídka je uzavřená

„Říkáme tomu akustická laboratoř, kde návštěvník bude moct vnímat krajinu jinými smysly než pouze zrakem,“ doplnil. Konkrétně to znamená, že uvnitř budou vedené zvukové trubky, díky nimž si lidé na různých úrovních věže budou moct navzájem předávat hlas a komunikovat mezi sebou.

Součástí projektu je návrh okolí s drobnými prvky pro návštěvníky, jako je mobilní občerstvení, místo k posezení nebo dětské hřiště.

V další fázi chce město řešit i objekt stojící vedle vodojemu. Ten také spravuje Čevak a podle náměstka by mohl po úpravách sloužit jako vyhlídka. „Uvažujeme, že bychom v něm přistavěli výtah nebo plošinu, která by vyvezla handicapované osoby na střechu budovy. I odtud je velmi pěkný výhled,“ doplnil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa

Majitelé chtěli byt s balkonem, bez nutnosti denně zdolávat schody a zároveň...

Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Kroupy jako pingpongové míčky. Bouře u Vimperka zastavila vlaky, zaplavila ulice v Jihlavě

První bouřky po extrémních vedrech přinesly i krupobití. (29. června 2026)

První bouřky, jejichž příchod očekávali meteorologové po extrémních vedrech, se vytvořily v Pošumaví i Podkrkonoší krátce po poledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti dva až...

Řidič náklaďáku při couvání porazil netradiční umělecké dílo, část je napadrť

Řidič nákladního vozu v pondělí dopoledne nacouval do díla, které stojí na...

Škoda za 300 tisíc korun. Na tolik odhadují odhadují produkční letošního festivalu Umění ve městě poškození Iónského sloupu, do kterého v pondělí dopoledne najel zásobovací nákladní automobil na...

Kroupy měly až 10 centimetrů. Za to může Šumava, vysvětlují meteorologové

Kroupy o průměru 9 až 10 centimetrů, které během silné bouřky zasáhly...

Pondělní bouřky v Pošumaví přinesly mimořádně velké kroupy. V Ratiborově Lhotě na Prachaticku mohly podle meteorologů dosahovat až deseti centimetrů.

„UFO“ nad městem upraví na rozhlednu. Uvnitř vznikne akustická laboratoř

Vodojem stojí na západním okraji Českých Budějovic.

Už za dva roky by mohli mít obyvatelé jihočeského krajského města nový cíl na kratší výlety. Na okraji katastru Litvínovic stojí čtyřicetimetrový vodojem, který nikdy nesloužil svému účelu a léta jen...

2. července 2026  17:06

Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno. Na rozhodnutí má jen den

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Fotbalisté Mladé Boleslavi pořád ještě nevědí, proti komu za tři týdny začnou nový ročník první ligy. Nebude to Táborsko, které volné místo po vyloučení Karviné nevzalo. Nabídka od Ligové fotbalové...

2. července 2026  13:21,  aktualizováno  14:01

Starbucks otevřel pobočku v Českém Krumlově. Leží v srdci památkově chráněné části

Český Krumlov je jedno z nejnavštěvovanějších míst v Česku. Starbucks budou...

Řetězec Starbucks rozšířil síť kaváren v Česku. Na začátku prázdnin otevřel první pobočku v Českém Krumlově. Nová provozovna se nachází přímo v historickém centru města. Vznikla v budově, jejíž...

2. července 2026  12:25

Úsek D3 u hranic otevřou o měsíc dřív, stavbu komplikovala i německá munice

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...

Původně ho měli otevřít na konci srpna, nakonec to stihnou o měsíc dřív. Na zhruba 3,5 kilometru dlouhém úseku jihočeské D3 mezi Nažidly a hranicí s Rakouskem finišují práce. Na jeho konci vzniká...

2. července 2026  12:20

Hledaný, bez řidičáku a opilý. Muž havaroval a utekl, našli ho ve křoví

Řidič havaroval s vypůjčeným autem. Nadýchal přes dvě promile.

Auto neudržel na silnici a skončil s ním v příkopu. Od celkem banální nehody na Strakonicku ale utekl. Dvaatřicetiletý řidič byl totiž opilý, měl už dávno sedět ve vězení a nemá řidičský průkaz....

2. července 2026  8:44

Kamioňák v bouřce uklízel spadlé větvě. Nebudu přece jen tak sedět v autě, říká

Řidič kamionu Tomáš Kovářík je i hasičem, a také proto neváhal a začal s...

Většina lidí zůstane při jízdě v bouřce a vydatném dešti sedět ve svém autě a čeká, než to nejhorší odezní. Řidič kamionu Tomáš Kovářík měl však jiné plány a při své cestě z Vodňan do Českých...

1. července 2026  14:49

Na jihu Čech spustili Idesku, některým cestujícím nefungovala předplacená karta

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

Radost, že pojede více spojů, ale i komplikace při odbavení a změny cen jízdného. Start Idesky v Jihočeském kraji provází otázky cestujících i komplikace. Nový integrovaný dopravní systém začal dnes...

1. července 2026  14:20

Obrovská rána. Výboj svítil, byl vidět jako stopa, říkají o úderu blesku na táboře

Premium
Blesk v úterý 30. června v noci uhodil do smrku u dětského tábora v Dobré Vodě...

Nejdříve blesk uhodil do nedalekého stožáru. To na táboře u obce Číměř na Jindřichohradecku tak trochu předpokládali, když v úterý večer začala velká bouřka. Jenže pak udeřilo i do blízkého stromu,...

1. července 2026  13:21

Dětský tábor zasáhl blesk. Pět dětí je v nemocnici, jsou mimo ohrožení života

Záchranáři a hasiči zasahovali v místě dětského tábora na Jindřichohradecku,...

Blesk udeřil v pondělí večer do stromu v blízkosti dětského tábora na Jindřichohradecku. Záchranáři ošetřili šest lidí, z toho pět nezletilých ve věku od deseti do patnácti let. Jednoho muže po...

30. června 2026  23:30,  aktualizováno  1. 7. 11:43

Možná si nekoupíte lístek. Nově propojené systémy dopravy avizují problém

ilustrační snímek

Od středy 1. července se systém Pražské integrované dopravy propojil s jihočeským systémem IDESKA. Se startem projektu ale může docházet k technickým problémům při odbavování cestujících.

1. července 2026  9:48

Štamgasti v Masných krámech zapálili svíčku. Zemřel jejich kumpán, fotograf Sýbek

Fotograf ČTK, MF DNES či Deníku Jaroslav Sýbek zemřel ve věku 76 let....

Zemřela legenda jihočeské žurnalistické fotografie Jaroslav Sýbek. Bylo mu 76 let. Jedenáct let působil jako fotograf v jihočeské redakci Mladé fronty DNES. Za svou téměř padesátiletou praxi získal v...

30. června 2026  16:01

Kroupy měly až 10 centimetrů. Za to může Šumava, vysvětlují meteorologové

Kroupy o průměru 9 až 10 centimetrů, které během silné bouřky zasáhly...

Pondělní bouřky v Pošumaví přinesly mimořádně velké kroupy. V Ratiborově Lhotě na Prachaticku mohly podle meteorologů dosahovat až deseti centimetrů.

30. června 2026  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.