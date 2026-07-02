Budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová připomněla, že vodojem je vidět z velké části kotliny. „Napadlo nás, když máme takovouto dominantu k dispozici, tak ji předělat a připravit pro lidi zajímavou trasu,“ uvedla.
Podle ní nebude zásah extrémně nákladný i díky tomu, že Čevak v minulosti provedl nátěr a prodloužil tak životnost konstrukce. „Mám radost, že to UFO, na které jsem koukala ze své kanceláře kdysi dávno, dostane další smysl,“ dodala.
Náměstek primátorky pro investice Lubomír Bureš připomněl, že objekt stojí na litvínovickém katastru. „Musíme úzce spolupracovat se zdejším vedením. To náš projekt podporuje,“ řekl. Vodojem podle něj od poloviny osmdesátých let jen stojí bez využití a zvažovala se i demolice.
Nakonec dostane nové uplatnění. Bude nutná změna územního plánu, na níž jsou obě strany předběžně domluvené. Projektová dokumentace vyjde na zhruba 2,4 milionu korun, celková investice má podle města dosáhnout až 20 milionů. Hotovo by mohlo být v roce 2028.
Výběr zajímavých vyhlídkových míst
Starosta Litvínovic Martin Král připomněl, že první úvahy o přeměně vodojemu vznikly přímo v obci. „Už osm let zpátky jsme přemýšleli, že by se dal nějak smysluplně využít. Tehdy ale nevyšlo ani jednání o převodu, ani o odkupu,“ připomněl.
Současnou dohodu s městem označil za výsledek dlouhé komunikace. Litvínovice podle něj záměr podporují, zároveň však chtějí ohlídat dopady na okolí.
„Je pro nás důležité, aby návštěvníci respektovali místní obyvatele. Budeme řešit parkování, aby auta nezatěžovala Litvínovice, Šindlovy Dvory ani Mokré,“ řekl. Samotný přístup k rozhledně má být podle dohody pěší nebo cyklistický. Obec také nabídla své přilehlé pozemky pro vznik klidové zóny s herními prvky, které doplní okolí stavby.
Král se vyjádřil i k nutné úpravě územního plánu. „Je tam vedená zemědělská půda, takže se musí převést na rekreační nebo sportovní podle finální podoby projektu,“ uvedl. Litvínovice změnu podporují a očekávají, že návrh projde bez komplikací.
Vodojem na Švábově Hrádku s kapacitou tisíc metrů krychlových vznikl v osmdesátých letech minulého století. Tehdejší vedení města předpokládalo, že tam bude v budoucnosti zástavba domů, kterým by sloužil.
Architektonickou soutěž vyhrálo studio Mjölk. Jeho architekt Igor Nesterov popsal, že návrh pracuje s původní podobou věže. „Snažili jsme se její ikonický profil zachovat a pouze uložením schodiště do tubusu to zpřístupnit celé,“ uvedl. Kromě vyhlídkové plošiny chce tým otevřít i samotný vnitřek vodojemu.
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„Říkáme tomu akustická laboratoř, kde návštěvník bude moct vnímat krajinu jinými smysly než pouze zrakem,“ doplnil. Konkrétně to znamená, že uvnitř budou vedené zvukové trubky, díky nimž si lidé na různých úrovních věže budou moct navzájem předávat hlas a komunikovat mezi sebou.
Součástí projektu je návrh okolí s drobnými prvky pro návštěvníky, jako je mobilní občerstvení, místo k posezení nebo dětské hřiště.
V další fázi chce město řešit i objekt stojící vedle vodojemu. Ten také spravuje Čevak a podle náměstka by mohl po úpravách sloužit jako vyhlídka. „Uvažujeme, že bychom v něm přistavěli výtah nebo plošinu, která by vyvezla handicapované osoby na střechu budovy. I odtud je velmi pěkný výhled,“ doplnil.